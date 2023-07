La grave denuncia de la esposa de Andrés Nara sobre la enfermedad de Wanda Nara: “No es verdad que…”

Wanda Nara y sus complicaciones de salud siguen estando al frente de la agenda mediática, a la espera de mayores detalles en boca de la conductora. Mucha agua pasó bajo el puente, donde las versiones y los datos sin fuentes fiables fueron una constante.

Una de las declaraciones llamativas se centraron en las vertidas por el papá de la empresaria, Andrés Nara quien habló sobre una enfermedad en la sangre en su incursión en Polémica en el Bar, por lo que fue fuertemente criticado en cuanto medio saliera su nombre.

Justamente la exposición tanto del padre como de su actual pareja, Alicia Barbasola, adquirieron un rol determinante para que finalmente la mediática pareja sea cancelada como parte de los concursantes del Bailando 2023.

A raíz de la repentina baja, ambos pasaron por los estudios de Nosotros a la Mañana y, como de costumbre, no se guardaron nada. Andrés, ante las consultas sobre el estado actual de su hija mayor, esta vez sí fue cauto: “La información que tenemos es la que dijo ella. No va a hacer ningún tratamiento”.

La esposa de Andrés Nara descree de la enfermedad de Wanda.

Por su parte, Alicia Barbasola fue un poco más allá en el tema: “Nos sentimos muy maltratados porque nosotros sabíamos la verdad y no podíamos hablar. Me quedé sin trabajo porque Nora (la madre de Wanda) llamó al lugar y pidió que me desvincularan”.

“Me dijeron que no querían problemas y que, por dos semanas, no fuera porque era una empresa seria”, detalló la actriz y deslizó tener algunos chats entre Wanda Nara y, su amigo, Kennys Palacios que pondrían en duda la veracidad de la patología de la conductora.

Juan Etchegoyen indagó más frente a la mediática: “Ustedes están dando a entender que todo esto con respecto a la salud de Wanda es un invento”. A lo que la mediática fue tajante: “No dudo de Jorge Lanata, que lo dijo de buena fe, pero sabemos de dónde viene la fuente”.

A las dificultades de salud que viene afrontando Wanda Nara se le suman las contradictorias declaraciones de Andrés y Alicia que, tras el cortocircuito evidente, arremetieron contra la mujer de Mauro Icardi y su mejor amigo.