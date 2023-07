Wanda Nara despejó rumores y fue contundente sobre su estado de salud

Wanda Nara volvió a hablar tras la noticia que aseguraba que está atravesando un delicado estado de salud. Según reveló Jorge Lanata semanas atrás, la conductora tendría leucemia, mientras que Chiche Gelblung aseguró diciendo que era cáncer, pero lo cierto es que Wanda no ha dado precisiones al respecto y ahora en su Instagram hizo referencia a su salud.

Jugando con sus millones de seguidores en Instagram, Wanda Nara abrió la cajita de preguntas. Tras varias preguntas la que hizo referencia a su estado de salud llegó y respondió "estoy muy bien".

Además también le preguntaron sobre si viajaría a hacer un tratamiento a otro país a lo que respondió, agregando que va a Estambul, que "no me voy a hacer un tratamiento a ningún país. Me voy a Europa a acompañar a Mauro”. Mauro Icardi, su esposo, juega en el Galatasaray de Turquía y, pese a rumores que rescindiría su contrato, todo indica que volverá a calzarse la camiseta del club turco.

Uno de los posteos de Wanda Nara en Instagram.

“La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”, respondió en otras de las preguntas.



Wanda Nara es la conductora de MasterChef.

Días atrás, tras las palabras de Jorge Lananta, Wanda Nara había realizado un posteo respecto a su salud. “Tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, escribió.