La contundente respuesta del peluquero de Wanda Nara cuando le preguntaron por la salud de la conductora

En medio de la incertidumbre por la salud de Wanda Nara, su peluquero, Kennys Palacios fue abordado por un móvil de LAM (América), y tuvo una categórica reacción cuando le consultaron por la situación de la conductora.

Manteniéndose al margen de las especulaciones, y respetando la voluntad de Wanda Nara de no ahondar en detalles sobre el cuadro que transita, Kennys Palacios cargó contra la prensa de manera contundente.

Dejando en claro su enojo por los dichos que trascendieron sobre la salud de Wanda Nara, el entrevistado sentenció: “Leo o escucho cosas que no son. Se atreven a opinar, sin conocer, sin esperar. Solo eso, veo que todos tienen mucha libertad para hablar de ciertos temas y capaz no esperan que la persona sea la indicada de hablar, o de no hablar. Personas que hablaron así muy libremente y cuando van a ciertos lugares piden que los cuiden”.

Por el momento, Wanda Nara ha optado por no dar mayores precisiones sobre su cuadro de salud. Instagram @wanda_nara.

Por otro lado, Kennys Palacios remarcó que la cotidianeidad de Wanda Nara sigue adelante mientras se multiplican las especulaciones sobre su salud. “La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando y saliendo a comer y al teatro. Estamos con buena energía de familia y amigos”, remarcó el estilista.

Por último, respecto a su próxima participación en el Bailando (América), Kennys Palacios aclaró que piensa seguir adelante con ese compromiso, contando con el apoyo incondicional de Wanda Nara.

De todas formas, el peluquero reconoció que estuvo evaluando bajarse del certamen de baile televisivo. “Me lo estaba replanteando porque no quería que me pregunten de cierto tema o que me junten con otra persona a confrontar, pero prefería correrme o hacerme a un lado. Entiendo que es un show, pero en este momento prefería no exponerme tanto, pero ya lo charlé así que bien. Wan lo que me dice que es que me concentre en mí, en mi baile y en hacer mi previa, y que no me importe nada”, finalizó Kennys Palacios.