El famoso conductor que denuncia que la Negra Vernaci lo hizo echar dos veces de una radio

La Negra Vernaci quedó en el ojo de la tormenta en estos días tras insultar y revolearle auriculares a sus compañeros de la radio donde trabaja. Y en medio de la polémica, Rodrigo Lussich disparó una dura denuncia contra la locutora, y recordó el tenso enfrentamiento que sostuvieron.

"Yo si tengo que contar toda mi historia con la Negra Vernaci, necesito hacer un monólogo. Ella se portó muy mal conmigo. Me hizo echar dos veces de Radio Pop, básicamente", disparó sin rodeos Rodrigo Lussich sobre la Negra Vernaci.

Rodrigo Lussich disparó contra la Negra Vernaci. Foto: Captura TV.

Luego, sobre las causas del accionar de su colega, el conductor de Socios del Espectáculo (El Trece) argumentó: "Le caía mal porque hago chimentos, porque tiene un prejuicio. Porque me subestima, porque me prejuzga por un montón de cosas que me exceden. Ella subía a la gerencia a picar la cabeza para que me saquen durante las dos gestiones que yo tuve. Con la mala experiencia de haber vuelto para que pase exactamente lo mismo. Y en eso me hago cargo yo del error de haber vuelto a trabajar a un lugar donde ya me habían echado. Y me volvieron a echar...".

Además, Rodrigo Lussich apuntó contra la Negra Vernaci asegurando: "Porque mientras ella esté en esa radio no voy a poder tener un lugar ahí. Hay programas con mucho menos rating del que yo hacía que siguen al aire. La gente pide que vuelta todo el tiempo... El programa andaba muy bien".

En tanto que sobre el origen de la pelea, Lussich detalló: "Yo cometí el error de haber tuiteado cuando debuté en esa radio en el horario que ella tenía a la tarde en 2019. Le pido permiso al director de la radio para tuitear que yo iba a debutar, me da la autorización y yo sin querer pongo el horario. Pero como ella tiene cola de paja porque se iba al horario de Lalo Mir y no le había avisado, la expuse sin querer. Y a partir de ahí, la cruz".

Además, Rodrigo Lussich redobló sus dichos sobre la Negra Vernaci al sumar que las autoridades de la radio le dijeron que le pida disculpas a la locutora. "Yo no lo hice porque no lo sentí. De hecho, lo contrario, estaba podrido de que me tenga de hijo desde el día que debuté en esa radio. Por supuesto el día que hablé de ella fue mi acta de defunción y por supuesto no me renovaron el contrato...", remató.