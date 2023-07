Así está hoy Mora, la hija de Diego Peretti que se prepara para debutar en Canal 13

Mora Peretti es la hija del reconocido actor Diego Peretti, tiene 21 años y tiene muy definido su objetivo para el presente y el futuro: seguir los mismos pasos de su padre y dedicarse a la actuación.



La joven estudio desde muy chica con Nora Moseinco y dentro de poco se la podrá ver en una tira de Pol-Ka. No obstante, ya hizo su debut en el cine junto a su padre y Carla Peterson, en el papel de la hija de ambos en Mamá se fue de Viaje, estrenada en el año 2017.



Asimismo, la hija de Diego Peretti también trabajo en el teatro, en la obra El Juego, en el Método Kairós, además de haber integrado el elenco de la serie Medusa, que se pudo ver en la pantalla de streaming de Paramount+.

Mora, la hija de Diego Peretti. Foto: @moraperetti_.



Actualmente, Mora Peretti es estudiante en la escuela de artistas Otro Mundo, perteneciente a la productora y cazatalentos Cris Morena. Allí se entrenan todos aquellos jóvenes que buscan convertirse en actores y actrices.



En cuanto al futuro inmediato, o más bien el presente, Mora Peretti aparecerá en pantalla chica próximamente en la novela Buenos Chicos, producida por Pol-Ka y que saldrá al aire en Canal 13.

“Era muy tímida en el colegio. No me llevaba bien con mis compañeros y no tenía muchos amigos. Por eso, cuando estaba en sexto grado, mi psicóloga les aconsejó a mis papás que empezara teatro para desenvolverme mejor”, contó hace unos días en una entrevista con ¡Hola! Argentina.



“Quiero vivir de la actuación, pero no me importa ser famosa. Ahora siento que estoy en un buen momento y lo quiero aprovechar. No estar pensando en si el día de mañana voy a tener trabajo o no”, agregó Mora Peretti.

