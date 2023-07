Julie Gonzalo, la actriz argentina que triunfa en Hollywood y que sueña con trabajar en su país

Julie Gonzalo nació en Argentina y desde muy pequeña se fue a vivir a los Estados Unidos. Hoy en día triunfa en Hollywood y es conocida por haber participado en películas como Un viernes de locos y Pelotas en juego, y en la serie Supergirl.

Julie Gonzalo: la historia de la actriz argentina que triunfa en Hollywood desde hace 20 años

Lo más probable es que muchos la conozcan y encuentren su rostro familiar debido a la enorme cantidad de trabajos que hizo para cine y para televisión. Sin embargo, muy pocos saben que esta actriz que triunfa desde hace años en la industria estadounidense nació en Argentina y mantiene un vínculo de gran conexión con sus raíces.

Julie Gonzalo, una actriz que nació en Argentina y no para de destacarse con su papel protagónico en la exitosa serie Supergirl - Fuente: Instagram Julie Gonzalo (/julie_gonzalo)

Se trata de Julie Gonzalo, cuyo nombre completo es Julieta Susana Gonzalo. Nació el 9 de septiembre de 1981 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creció en la localidad de San Martín. En 1990, sus padres decidieron mudarse a los Estados Unidos y fue entonces cuando una nueva vida comenzó para ella.

En una entrevista reconoció que la adaptación no le resultó difícil, primero porque era niña y segundo porque el lugar elegido para vivir fue Miami, donde hay una importante comunidad de latinoamericanos. Hacia los 18 años empezó a modelar y de a poco su camino fue derivando hacia el mundo de la actuación. En 2002 se estrenó su primera película: I’m with Lucy, en la que comparte elenco con figuras como Gael García Bernal y John Hannah.

“Fue una partecita muy chiquita y yo no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer, no sabía adónde mirar, no sabía nada. La verdad es que fui muy afortunada en aprender este arte mientras trabajaba”, recordó en diálogo con Clarín.

De Un viernes de locos a su admiración por Ricardo Darín: estas son las mayores curiosidades de Julie Gonzalo

La carrera de Julie Gonzalo comenzó a despegar en 2003 cuando se estrenó Un viernes de locos, film protagonizado por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Al año siguiente, la actriz tuvo un rol en Pelotas en juego, la comedia encabezada por Ben Stiller y Vince Vaughn. Luego, la actriz que ahora tiene 41 años actuó en La nueva cenicienta y más adelante llegaron algunos de sus proyectos más destacados, entre ellos el de Supergirl, serie en la que dio vida al personaje doble de Andrea Rojas – Acrata.

Si bien hace más de 30 años que se encuentra instalada en los Estados Unidos (vive en Los Ángeles junto a su pareja y su bebé), Julie Gonzalo no olvida sus raíces argentinas y se mantiene en contacto con las mismas. Admite que tiene familia acá y también que sueña con poder actuar en algún momento en el país. Para finalizar, se reconoce una gran admiradora de Ricardo Darín y, por lo que se ve en sus redes sociales, celebró con mucha alegría la conquista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.