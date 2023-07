Qué dijo Beto Casella del posible pase de Bendita TV a Canal 13

En los últimos días se instaló fuerte el rumor de que Beto Casella podría pegar el portazo El Nueve y llevarse su histórico programa, Bendita TV, a la pantalla de Canal 13. Así lo contó Lío Pecoraro en Crónica HD.



“Se viene el posiblemente gran pase del año. Beto Casella dejaría El Nueve para irse a Canal 13. Esa es la información que nosotros tenemos, más allá de que él habló en distintos programas”, dijo el conductor.



“Yo también conversé con él y les voy a compartir su palabra. Ni él ni sus compañeros la vienen pasando bien donde están ahora”, adelantó el periodista, que leyó al aire lo que le había comentado Beto Casella.

Beto Casella podría irse con Bendita TV a Canal 13. Foto: captura de TV.



“La verdad es que estamos hablando, pero yo no cerré ni avancé nada con nadie en especial. Charlamos, tomamos café con canales y productoras importantes que les encanta el producto y lo llevarían a un canal importante”, le dijo el líder de Bendita TV.



Sin embargo, Beto Casella prefirió ponerle paños fríos a la situación y le colocó un manto de cautela a los comentarios. “Para mí la opción A es El Nueve, si se emprolijan las cosas. Ahora, si se pone muy complicado, irrespirable, bueno, ahí avanzo”, sostuvo.



“Tengo la sensación que cualquiera de los canales importantes pondría a ‘Bendita’ en su pantalla hoy. Pero no avancé con nadie. Quiero ver cómo seguimos. Me voy a tomar un par de meses. Y ahí veo si sigo o nos mudamos”, aclaró luego Beto Casella.

Por su parte, Lío Pecoraro agregó que la incomodidad del conductor no es algo que se haya originado en estos días, dado que los cortocircuitos se arrastran desde hace tiempo. En ese contexto es que podría pegar el portazo.



“Lo que pasa es que esto no viene de ahora y tampoco es sólo con ese programa. El tema es el atraso de los sueldos, las cosas que les van quitando a los programas que están al aire, a nivel técnico, producción y demás. Y por otro lado no puede ir a pedir un ajuste de sueldo, cuando sus compañeros todavía no cobraron nada. La versión es que lo llamaron de Canal 13. Yo le pregunté puntualmente y esta fue su respuesta”, cerró Lío Pecoraro.