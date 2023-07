La foto hot de Ángel de Brito mostrando sus abdominales

Hace varios meses que Ángel de Brito eligió cambiar sus hábitos de vida para estar más saludable, pero sin intenciones de recurrir a tratamientos o fórmulas mágicas ni enfrentar grandes prohibiciones a la hora de comer. Según contó, estas pequeñas modificaciones sumadas a la actividad física, lograron hacer que se ponga en forma y, ahora, lo demostró con una foto hot en sus redes sociales.

A un mes de la fecha anunciada para el debut del Bailando 2023, en donde se desempeñará como jurado, Ángel decidió dejar atrás cualquier tapujo y mostrarse ‘en cuero’, con una picante foto en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores. La publicación fue celebrada por sus fanáticos, que lo llenaron de elogios.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) normalmente muestra un perfil más bajo en redes sociales, por lo que la foto con el torso descubierto en la que hace gala de sus abdominales marcados, sorprendió a sus seguidores. Incluso algunas figuras de la farándula dejaron su like, como Pampita, Vero Lozano, Gladys Florimente, Wanda Nara o Kennys Palacios.

El posteo superó los 20.000 “me gusta” y recibió cientos de comentarios, entre halagos y cuestionamientos: “Papurri”, “El que es rey de la farándula se saca las fotos que quiere”, “¿Con qué necesidad?”, “No hagan tanto escándalo por un hombre sin remera”, “Le pintó sacarse foto y se la sacó como cualquier mortal, está en su derecho” y “Por las críticas, cuánto nos falta avanzar como sociedad”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Por otro lado, varios usuarios se preguntaron si la cuenta del presentador de periodismo de espectáculos había sido hackeada, ya que publicó más de 30 fotos en menos de un día, algo que nunca había hecho y que no es normal de ver entre las celebridades. Los registros son de los más variados, pero mayormente se trata de algunas tomas de sus vacaciones.

Respecto a sus cambios de hábitos, Ángel había expresado con anterioridad: “Mucha gente me ve más flaco, más en forma. No sé si es la ropa o qué. Me preguntan todo el tiempo qué hago pero no hay ninguna fórmula mágica, no hay ningún secreto. Nada mejor que descansar bien, hacer deporte todos los días, estoy haciendo caminata todos los días porque me acostumbré en la pandemia”.

“Después a cuidarse un poco en las comidas, sin dietas, sin nada estricto, sin nada prohibido. Es lo más fácil que hay. Juego al padel y también lo hago los fines de semana con mis amigos. Trato de ir regularmente al gimnasio”, reveló sobre su rutina diaria y aseguró que “Lo más fácil es tomar mucha agua, salir a caminar constante, no rápido ni a lo loco y comer sano. Es fundamental como darse todos los gustos y sin nada de prohibiciones”.

Por último, indicó que hablaron un poco sobre el tema en la nota con Silvina Luna, quien se enfrenta a graves problemas de salud “a raíz de una cirugía estética que terminó en esta tragedia” y aconsejó: “No se metan porquerías. Busquen lo sano, los alimentos buenos, lo natural, lo que da la naturaleza. No soy una secta pero es lo más sencillo de todo, ir por lo sano y lo que hace bien. Descansar, alimentarse bien y no romper los huevos”.