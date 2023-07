Rodrigo Lussich contó por qué Ángel de Brito lo trata mal

Rodrigo Lussich, conductor de Socios del espectáculo junto con Adrián Pallares en eltrece, estuvo como invitado en el living de Mañanísima. Y en lo que fue una charla distendida en la que repasaron su carrera, dejó datos interesantes a destacar como cuando habló de su guerra mediática con Ángel de Brito.

Sabido es que Rodrigo Lussich y Ángel de Brito sostienen importantes diferencias desde hace tiempo. De hecho suelen tirarse varios dardos y palazos en sus respectivos programas, el primero desde SdE y el segundo desde LAM.

En Mañanísima quisieron profundizar sobre esta cuestión, recordando que en algún momento llegaron a trabajar juntos -con Viviana Canosa- y queriendo saber el origen de esta pelea que se extiende con los años.

"¿Qué pasa con esta relación que no se puede arreglar?", le consultó Pampito, a lo que Rodrigo Lussich respondió con firmeza: "No hay relación, no sé si se tiene que arreglar, para mí no hay nada roto".

Luego buscó profundizar el concepto: "Quiero decir, nunca fuimos tan amigos... con Adrián es más amigo, así que no voy a opinar de ese lugar, porque la relación es de ellos. En mi caso nunca... A ver, Ángel ha parado en mi casa de Mar del Plata, hemos laburado juntos, pero hoy estamos en otra sintonía".

Desde el panel sugirieron el hecho de que también son dos conductores de estilos totalmente diferentes, a lo que el uruguayo respondió: "También... hay una comparación que entiendo que se fuerza porque hacemos programa de espectáculos".

Rodrigo Lussich estuvo en Mañanísima y habló de su pelea con Ángel de Brito.

Y cuando Pampito agregó el hecho de que son parte de la misma generación de periodistas, Rodrigo Lussich explicó: "La misma generación y empezamos juntos, pero la verdad es que estamos en las antípodas de estilo".

"Me parece peyorativo, reduccionista, me parece un poco minimizar", se defendió el conductor de eltrece cuando le preguntaron si le molesta que Ángel de Brito los llame 'los bailarines' por la forma en la que hacen su programa. Rodrigo Lussich y Ángel de Brito, un cruce mediático que lleva años.

Carmen Barbieri defendió al presentador de LAM explicando que hay que saber entender su forma de hacer humor. "Él maneja un humor raro, que hay que entenderlo. Hay que tener humor para entender a todos los que hacen humor. Es un humor diferente, como yo, hay que entenderme", dijo.

Y cuando Pampito le dijo que, a su entender, sabe que Ángel de Brito los carga porque ellos van a enloquecer ante las divertidas chicanas, Rodrigo Lussich coincidió: "Sí, eso yo creo que si, hay una cosa de provocación permanente, que es parte del estilo de él".