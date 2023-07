Ángel de Brito contó cómo fue la charla privada que tuvo con Lanata tras tratarlo de "inmundo"

La polémica que desató Jorge Lanata a finales de la semana pasada luego de dar a conocer un parte médico aún no oficial sobre la salud de Wanda Nara fue tejiendo varios episodios con el paso de los días. Uno de los que intervino fue Ángel de Brito, quien se mostró en contra de la forma que tuvo de manejarse el periodista de PPT.

Todo surgió cuando, en medio de los comentarios en contra que fue recibiendo Jorge Lanata por lo de Wanda, Ángel de Brito tildó de "inmundo" su accionar. Esto hizo que el conductor de Lanata sin filtro se sienta dolido, y lo confesó a principios de esta semana en un mano a mano que dio para DDM.

"Es un tipo que yo quiero, iba a decir quería.... pero bueno, quiero. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con él. Y me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él", explicó el periodista en charla con Mariana Fabbiani.

Esto provocó una rápida respuesta por parte del conductor de LAM, que en su programa de América remarcó: "Decir qué problema de salud tiene o tendría tal persona no me parece que esté bien. Me parece inmundo contar algo tan delicado que el protagonista no contó".

Luego de que Ángel de Brito aclarase que lo de “inmundo” no era hacia la persona sino hacia la actitud, dijo que todavía se debía una charla que podía llegar a ser en privado o en público con Jorge Lanata. Y ese momento llegó.

Según detalló el propio periodistas de espectáculos en LAM, decidieron dejar este cruce mediático en el pasado y hacer nuevamente las paces. Se mandaron mensajes privados y lo arreglaron todo.

Al escucharlo hablar en DDM, Ángel de Brito ya le había tirado buena onda a Jorge Lanata.

"Le dije: 'Jorge, ¿cómo te voy a decir inmundo a vos?' Yo estaba viendo el programa en vivo y me salió poner eso en Twitter", explicó Ángel de Brito, mientras buscaba la conversación que tuvo desde su teléfono.