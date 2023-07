Juana Repetto pidió cerrar las calesitas tras un incidente con su hijo y la "mataron" en redes

El cuidado de las infancias ha cambiado mucho y casi siempre para mejor. Ahora hay más dispositivos de seguridad para reforzar una casa que pronto recibirá a un niño e incluso ya no se concibe la idea de que los menores vayan en los asientos delanteros de un auto, como era normal en los ‘90 o 2000. Sin embargo, no todas las iniciativas de este estilo son aceptadas y un ejemplo claro fue la cruzada de Juana Repetto contra las calesitas de los parques.

Lo cierto es que la hija de Reina Reech y Nico Repetto sabe lanzar declaraciones para ser aplaudida y basureada al mismo tiempo, siempre con un pie dentro de la polémica, especialmente cuando se trata de redes sociales. La mujer no tiene problemas a la hora de hablar con sus seguidores en Instagram, aunque después tenga que salir a atajar piedras.

Esta vez, el motivo de que algunos usuarios salieran a “matarla” fue un petitorio para cerrar las calesitas de los parques y las plazas, por considerarlas “peligrosísimas”. Si bien las críticas por la curiosa solicitud estuvieron a la orden del día, también le llegaron algunos relatos que confirman accidentes en torno a este juego de niños.

Juana inició su cruzada con una inocente pregunta a través de las historias de Instagram, plataforma en la que cosecha más de un millón y medio de seguidores. Junto a una imágen del típico juego infantil, escribió “campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma?” y agregó el ícono de una mano alzada.

“Somos muchas las que odiamos y creemos que son peligrosísimas”, agregó justificando su pedido, pero eso no alcanzó para cubrirse de las reacciones de grueso calibre en las redes. “La pelotuda de Juana Repetto haciendo campaña en contra de las calesitas porque su nene se cayó porque iban rápido”, señaló un usuario de Twitter.

“Dice que debería haber habido un adulto que controle eso. Menos mal que no sos la mamá adulta de un nene porque quizá eras vos la responsable, Juani...ah, no, pará”, agregó el internauta, pero rápidamente la esposa de Sebastián Graviotto contestó: “Primero sos muy mal educada. Segundo, yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás”.

Para dejar su punto aún más claro, Juana decidió explicar todo nuevamente a través de sus historias, en lo que también fue una suerte de descargo. “Con respecto a lo de las calesitas de las plazas es que son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas, es más lo invito a depositar acá su experiencia con esas calesitas de porquería”, incentivó la actriz.

Luego, volvió a hablar sobre la responsabilidad de los adultos: “Yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni que los mapadres estén ocupándose de que sus niños en su juego no pongan en riesgo la integridad física de los niños con los que están compartiendo el espacio. Básicamente hay que enseñarles a los niños y a los mapadres, bueno, yo no me puedo ocupar de eso”.