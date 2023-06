Juana Repetto se hartó de las críticas y reveló cómo paga sus viajes

Juana Repetto se destaca por su intensa actividad en redes sociales, ese ámbito que encontró para construir un puente con su comunidad, para mostrar su vida familiar, para expresar sus pensamientos y también para generar una fuente de sustento.

En reiteradas ocasiones, la hija de Nicolás Repetto se convierte en blanco de críticas, de recriminaciones de los usuarios, ese grupo que se conoce como haters, por su condición de quejarse y utilizar comentarios hirientes bajo el halo de protección del anonimato.

En las últimas horas, Juanita cargó una gama enorme de fotos de unas vacaciones con sus seres amados a Brasil. Eso se transformó en caldo de cultivo de una reacción de sus seguidores que le cuestionaron de dónde conseguía dinero para esos viajes.

Juanita está de vacaciones en Brasil.

Así, Juanita se hartó de leer ese tipo de críticas y escribió un texto profundo para explicar todo. “Me fui cinco días a Pinamar a fin de año con los chicos mientras marido trabajaba (le pagan por su trabajo, de ahí saca plata, respondiendo a tu pregunta)”, arrancó.

Y en cuanto a esta escapada específica al mar brasileño, Repetto argumentó: “Ahora hicimos un viaje familiar los cinco que no habíamos podido hacer en vacaciones por motivos que me son muy afortunados y agradezco mucho poder viajar en familia, pero no siento que eso sea vivir de vacaciones”.

Cansada de los cuestionamientos, Juanita se animó a revelar las fuentes de ingresos que tiene actualmente y detalló: “Yo la plata la saco de mi laburo, que entre otros (que también mantengo en privado) es generar contenido en mis redes, por ejemplo, respondiéndole a gente como vos. Que, por supuesto, es lo menos valioso de esta cuenta pero genera movimiento igual”.

Juanita estalló contras las críticas.

Y para culminar, la famosa confesó que recibió una invitación por canje para hospedarse en Brasil: “A la gente le gusta el bardo y ese movimiento más todo el contenido que genero para esta bella comunidad con mucho amor y dedicación hace que, en este caso, la cadena de hoteles al que fuimos nos haya invitado la estadía”.