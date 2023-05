Juana Repetto reveló por qué la "odian" en el chat de mamis del colegio

Las energías de la maternidad la movilizan, la guían en su cotidianidad para desarrollar una crianza muy presente, a la que le dedica toda su atención. Hace tiempo que Juana Repetto se convirtió en una especie de influencer en esa temática y le agrada compartir sus experiencias.

La madre de Toribio y Belisario ejecuta una carga de contenidos constante en sus perfiles digitales respecto a las singularidades de la crianza de los niños y aborda todo tipo de problemática, desde la alimentación consciente hasta el modo de enseñanza de las instituciones educativas.

Justamente en lo que refiere al colegio de su hijo mayor, que ya inició su recorrido por la primaria, Juanita reconoció un comportamiento propio especial, que se vincula con el famoso grupo de WhatsApp de las madres, una herramienta que se repite en todas las familias.

Juana reconoció que es muy intensa en el chat del colegio.

A través de una storie en su perfil de Instagram, Repetto anticipó un fragmento de su confesión sobre la intensidad que lleva a cabo en ese chat. Con una foto de sus dos pequeños jugando, la actriz contó: "Beli en su espacio de juego y yo rompo las bolas filosofando en el grupo de mamis de Toro”.

En la profundización de esa revelación, la hija de Nicolás Repetto explicó su modus operandi: “Hablo acerca de cosas del cole que nadie se cuestiona”. Y se animó a confesar que su actividad podría significarle una reacción de las mamis: “Me van a bloquear... Mejor, charlamos".

Sus seguidores quisieron indagar en esa actitud que la representa y en todo lo concerniente a la interna del grupo, por eso Juanita añadió más detalles. "Aclaración, las mamis del cole son un amor. Pero yo, María intensidad, siendo nuevo Toro en el cole y ambos primerizos de primaria... “, sostuvo.

Repetto admitió por qué deberían bloquearla en el chat.

Y para redondear, Repetto explicó: “Me re cuestiono cómo abordan los temas en el colegio, abro diálogo y planteo cosas que tal vez la gente no se cuestiona, les da fiaca, no tienen tiempo o no les interesa. Por eso, jodo que me van a bloquear... Además, pregunto todo acerca de todo. Soy una rompe bolas, básicamente".