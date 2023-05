Juana Repetto teme por el futuro de su pareja: "Tengo la líbido en..."

En una nueva interacción con sus seguidores de Instagram, Juana Repetto habló de la maternidad y de cómo repercute ese rol en su relación de pareja, con Sebastián Graviotto, con quien, confiesa, no están en sintonía.



Sobre el rol de madre, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto comentó que le absorbe la mayor parte del tiempo. “Las relaciones en puerperio, parejas, amigas, muy difícil. Estoy estancada. Sólo soy mamá”, contó.



“Es mi primer puerperio en pareja y la verdad es que es difícil. Una tiene la libido en los chicos. Estás agotada, dormís mal y el poco tiempo que tenés lo querés usar para vos (dígase, bañarse). Ni hablar si tenemos más de un hijo”, agregó Juana Repetto, más precisamente sobre el desencuentro que se viene dando con su esposo.

Juana Repetto, Sebastián Graviotto y sus hijos. Foto: @juanarepettook.



Asimismo, expresó que confía en que ese desencuentro íntimo en algún momento se revierta, basada en relatos de otras personas y en experiencias que le comparten conocidos y gente que le habla en redes sociales de este tipo de impedimentos que representa la maternidad.



“Paciencia, amor, empatía, diálogo. Hacerle saber al otro lo que te está pasando. Y en algún momento se te prende nuevamente el bichito (o no, pero en general por lo que oigo y me comparten, sí)”, comentó.



Por otra parte, Juana Repetto habló de los cambios de humores y hasta de ánimo que conlleva ser madre. En ese sentido, confesó hace unos días que a veces siente “ira y violencia”, algo sobre lo que profundizó ahora.

Juana Repetto, junto a sus hijos. Foto: @juanarepettook.



“Quedó pendiente el tema de la ira/violencia, que a veces nos toma por completo en relación con la maternidad. El tema tiene que ver con esto de cuando uno se saca con los hijos, cuando te cuesta contener la ira que a veces te toma por completo el cuerpo, el alma, la mente”, reveló Juana Repetto.



“Muchas veces mi sensación es como que me entra un fuego que me toma el cuerpo y me cuesta mucho contenerlo. Me genera como una violencia. Realmente me pasa eso, que hay veces que colapso totalmente y me toma por completo. Y siento por todos sus mensajes, que es algo que nos pasa a la gran mayoría y que le cuesta mucho a la gente hablar. Es algo que no se habla, no se dice, no se comparte y no está bueno”, cerró la actriz.