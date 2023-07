El cambio de look de la China Suárez: cómo es el tatuaje que se hizo

La China Suárez siempre está en boca de todos. Ya sea por sus romances, los conflictos, algún cruce en redes sociales, o su carrera profesional tanto como actriz y cantante, no deja de generar novedades a su alrededor. Y en esa oportunidad no fue la excepción, ahora con un radical cambio de look.

En este último tiempo, la China Suárez decidió apostar con todo a su carrera como solista y ha ido grabando varios temas, además de algunas colaboraciones con artistas reconocidos -El Polaco, Rusherking y más-.

La China Suárez cambió su look y se pasó al pelirrojo.

Hace unas semanas lanzó una de sus últimas canciones, Desaniversario, la cual hace referencia a la ruptura de su noviazgo con Rusherking. Pero ahora la artista va por más y sigue preparando nuevo material.

Dentro de este contexto, la ex Casi Ángeles se sometió a un impactante cambio de look para su próximo videoclip. Parte de esta transformación decidió compartirla con sus más de 6.4 millones de seguidores en Instagram, quienes quedaron impactados y enloquecidos por su nueva apariencia.

La China Suárez compartió en su feed una postal en la que muestra su nuevo estilo: cabello largo y pelirrojo, en contraste con su habitual tono rubio. El detalle llamó la atención de todos.

En la postal, la actriz posteó un adelanto de su próxima canción y se la puede ver haciéndose un tatuaje. Sin embargo, lo que más destacaron sus seguidores fue el cambio de color en su pelo.

La China Suárez se cambió al pelirrojo sólo por unas horas, para luego volver al clásico rubio.

"Pareces Avril Lavigne en esta foto", "Hermosa Chinita , amo ese look", "Chini siempre marcando tendencia! Es tu color reina! Amé", "¡Ese pelo!", "Quédate pelirroja por favor te lo pido" y más fueron algunos de los comentarios, muchos comparándola con la cantante canadiense Avril Lavigne.

En las pistas que dio sobre su tema, que hablará del desamor, se la puede ver a la China Suárez con el cabello larguísimo y pelirrojo, en vez de rubio, y en el estudio de un tatuador mientras le hacían un diseño en el antebrazo. Si bien no develó aún su nuevo tattoo, horas después volvió a mostrarse con el pelo nuevamente rubio, lo que demuestra que el cambio de look fue solo para grabar el videoclip.