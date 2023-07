Edith Hermida explicó los motivos de su reciente separación: "No puedo estar..."

Luego de unos meses de relación, Edith Hermida vuelve a la soltería: se separó de su novio, el productor radial Mariano Tabares. Hace unos días lo comunicó y ahora reveló los motivos que la llevaron a tomar la decisión.



En diálogo con Socios del Espectáculo, la periodista confirmó: “Otra vez estoy soltera, tranquila y bien. Estoy bien, pero no fue una decisión fácil de tomar. Fue como un acuerdo y estuvo lindo todo el tiempo que duró, pero ya está”.



En cuanto a los motivos, Edith Hermida fue muy concreta. “Me parece que estábamos los dos de acuerdo. Hace días nos separamos. Estábamos en momentos diferentes. Yo estoy trabajando mucho. Se me vienen todos los fines de semana con mi unipersonal, porque estoy haciendo mucha gira. Me voy por el interior. Estoy con la cabeza puesta en esto, que me encanta. Y no tanto en tener una relación estable”, explicó.



Ante la pregunta sobre si este momento lo está llevando con angustia o con tranquilidad, comentó: “No soy desamorada. Yo lo quiero mucho a Mariano. Es divino. Es muy buena persona y muy sensible, pero yo en este momento no puedo estar en una relación en donde tenga que estar muy pendiente de la otra persona, así que prefiero estar sola”.



Por otra parte, ante la hipótesis de que las parejas que se separan llevan un tiempo manteniendo el contacto, Edith Hermida fue contundente. “Estamos con cero contacto. Así que espero que esté bien, que no le haya causado… Porque encima es de los medios. Pobre”, aclaró.

Edith Hermida y Mariano Tabares están separados.



Por otra parte, la periodista aclaró que en este momento de su vida está enfocada en su carrera, en su trabajo y en sus proyectos laborales. Justamente por eso, decidió que lo mejor era separarse de su novio.



“Ahora estoy focalizada en mi trabajo, nada más. Estoy soltera, pero no tengo tiempo para responder ningún mensaje. Ahora me quedo soltera”, cerró Edith Hermida en la charla con Socios del Espectáculo.