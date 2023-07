Los detalles de los días de Marcelo Corazza en la cárcel y cómo es su celda

Este viernes, en El diario de Mariana (América) revelaron detalles de los días de Marcelo Corazza en el penal de Ezeiza, donde se encuntra preso por un presunto delito de explotación sexual de menores.

Una vez que presentó el tema, la conductora Mariana Fabbiani le pidió al periodista Martín Candalaft detalles sobre el día a día de Marcelo Corazza en prisión. "Está en la cárcel de máxima seguridad, en el complejo penintenciario número 1 de Ezeiza", precisó el integrante de DDM.

Tras quedar relacionado con una banda que se dedicó durante de explotación de menores durante 23 años, Corazza fue trasladado al penal de Ezeiza, donde tras pasar por el hospital penitenciario y un módulo de adaptación, fue ubicado según precisó Candalaft en el módulo número 1, donde se alojan los detenidos más tranquilos y los adultos mayores. En definitiva, según apuntó el periodista el primer ganador de Gran Hermano comparte recinto con los presos menos violentos.

A su vez, en DDM destacaron que Marcelo Coraza se encuentra en un pabellón en el que hay 50 celdas, y él está en una celda individual. El ex GH comparte pabellón con los tres violadores del polémico caso del comentado abuso en grupo en el barrio porteño de Palermo.

Luego, Mariano Yezze contó que Marcelo Corazza no juega al fútbol con los restantes integrantes de su módulo del penal de Ezeiza, y que prefiere ir dos veces por día al gimnasio. Además, el panelista de DDM contó que el prisionero es visitado regularmente por cuatro mujeres, dos hemanas, y dos señoritas cuyo vínculo con el detenido se desconoce. Además, el periodista contó que no se lo ve deprimido y que tiene expectativas de salir. La celda individual en la que se encuentra el ex Gran Hermano es de pequeñas dimensiones y cuenta con cama, escritorio y letrina.

Por último, Martín Candalaft remarcó que es Corazza no podrá acceder acceder a prisión domiciliaria, por lo cual pasará mínimo dos años en el penal de Ezeiza. En cuanto a la rutina del ex Gran Hermano, el especialista en casos policiales contó que de 0 a 8 duerme, y que a partir de las 8 comienza el desayuno, por lo cual puede salir de la celda.

Entre las actividades diurnas, Candalaft destacó que los presos piden terminar el secundario o hacer una carrera universitaria, ya que eso los beneficia con la reducción de la pena. De momento, se desconoce si Marcelo Corazza decidirá iniciar algún estudio en particular.