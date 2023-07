Las nuevas imágenes que compartió Wanda Nara en su difícil momento de salud

Algunos días después de haber compartido un posteo en las redes sociales sobre su situación de salud, Wanda Nara subió en las últimas horas algunas postales de su vida familiar junto a Mauro Icardi y sus hijas, mientras transita un difícil momento de salud.

Si bien Wanda Nara ha optado por no dar mayores precisiones sobre su cuadro, en esta oportunidad lució distendida junto a Mauro Icardi y las niñas que tienen en común. Las nuevas postales en las redes sociales tuvieron una gran repercusión, y los millones de seguidores de la empresaria le hicieron llegar sus mejores deseos de recuperación.

Además, de las imágenes hogareñas, en un video se lo ve a Mauro Icardi jugando en una plaza con las niñas que tiene en común con Wanda Nara. En pleno furor por el estreno de la pleícula Barbie, en una foto que subió del futbolista, escribió junto a un emoji de corazón: "Mi Ken".

Mauro Icardi en una de las imagenes de entrecasa que Wanda Nara compartió en las últimas horas. Foto: Instagram @wanda_nara.

Por su parte, en estos días Maxi López, ex de Wanda Nara y padre de tres hijos varones que tuvo junto a la conductora de MasterChef Argentina (Telefe), también ha compartido algunas imágenes en las redes sociales con los chicos, ya que el exfutolista llegó al país en este momento tan sensible para la empresaria.

El posteo que compartió este jueves Wanda Nara junto a sus hijas y las mascotas de las niñas. Foto: Instagram @wanda_nara.

Este lunes, Wanda Nara había contado que al hacerse unos estudios de rutina, algunos valores no dieron bien. "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", había reflexionado la conductora en las redes sociales en alusión a los dichos de Jorge Lanata, quien anticipó su presunto diagnóstico.

Por último, este jueves Wanda Nara retomó también sus posteos en las redes sociales promocionando las emisiones de MasterChef Argentina, y también sus productos de cosmética.