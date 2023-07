Lali Espósito dio un contundente mensaje sobre su sexualidad

Lali Espósito se encuentra de gira por Europa. Durante su paso por España, luego de pasar por Suiza y antes de seguir la gira rumbo a Italia, la cantante aprovechó para sumarse a los festejos por el Día del Orgullo, y aprovechó para hablar sobre cómo vive su sexualidad.

Así, reveló lo que buscó transmitir cuando escribió a sus 23 años la canción "Soy". "La escribí pensando en que alguien me comprenda, que alguien empatice. Hoy, con 31 años me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción, ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad", comenzó expresando. "Veía qué complicado que era para mis amigos, mis colegas, la gente que amaba, todos los que estaban a mi alrededor, ser quiénes querían ser", continuó.

Durante su discurso, Lali se refirió a los ataques homófobos. "Esto no puede pasar. Hay mucho palabrerío alrededor de la libertad y un sistema que no ayuda. Les pedimos a quienes corresponda que hagan valer el derecho a la vida y a la libertad".

"Colegas artistas, compañeros, mis amigues me enseñaron con la acción, con poesía, con música. Que amar es para valientes, que la vida se vive y se puede aprender y desaprender. Me enseñaron que odiar es de cobardes, de gente incapaz. Seguimos marchando, seguimos levantando la bandera. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. No soy ni voy a ser lo que otros quieren que sea", aseguró.

Finalmente, la cantante dejó un posteo en sus redes sociales sobre celebrar este día tan particular. "Soy eso que tiene sentido cuando nos miramos entre nosotros. Entre los sensibles y amorosos. Entre inconformistas y verdaderos. Entre mostras y entre familia. Soy todo eso que se entiende a través de la empatía y el sentido de unión, de comunidad", expresó la artista.