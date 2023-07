La increíble oferta que le hizo una fan al Conejo de GH para que “le haga un hijo”

Alexis Quiroga, conocido como Conejo, fue uno de los personajes con más reconocimiento durante la última edición de Gran Hermano, no por su propio mérito sino por su relación con la correntina Coti Romero, uno de los éxitos del reality show. Uno de los reconocimientos para el participante cordobés por parte del público, era su atractivo físico, algo que incluso le valió propuestas extrañas fuera de la casa.

Tras su ruptura con Coti, algo que devastó a los fanáticos de la pareja, Conejo tuvo una entrevista con la periodista Sofía Maccaggi, donde se mostró relajado, divertido y, sobre todo, con vía libre a todo en esta reciente soltería. El cordobés zanjó cualquier duda sobre su estado emocional y fue encantador durante el diálogo.

La charla entre el exhermanito y la periodista fue distendida y tocó varios aspectos, tanto de lo que sucedió dentro de la casa de más famosa del mundo como de la vida actual de Alexis. En el punto, surgieron anécdotas divertidas y una en especial llamó la atención de los fanáticos debido a lo bizarro del asunto.

Entre risas y un poco avergonzado, Conejo contó a la conductora del ciclo Sin Vueltas que le llegó una de las más “inusuales e indecentes” que recibió fue hecha por una mujer de 48 años, quien le propuso algo de lo más extraño. “Si yo formaba pareja y tenía una familia con ella, tener un hijo, mira lo que te estoy contando, todos los bienes de ella iban a ser míos”, comentó el cordobés.

Conejo contó que la mujer se comunicó a su mail comercial, que figura en su cuenta personal de Instagram. En el escrito, describió todas y cada una de las posesiones y pertenencias en su haber, como una carta de presentación para asegurar que su propuesta fuera escuchada a la hora de tomar una decisión.

Maccaggi, sorprendida, le preguntó al cordobés cómo reaccionó ante semejante oferta y el exhermanito lanzó una respuesta con mucho humor y haciendo reír a la periodista: “Me reía obviamente, ni le contesté. Ahora lo estoy pensando”.

Cabe destacar que, aunque al principio Conejo no llamó la atención del público femenino, rápidamente fue nombrado como uno de los jugadores sexys de la edición. En redes sociales, los fanáticos del reality show no solo halagaron su forma de hablar y su tonada, si no que también festejaron su cuerpo y hasta viralizaron imágenes del hermanito en ropa interior.

Por otro lado, Coti y Conejo decidieron ponerle fin a su relación amorosa luego de varios meses juntos hace varias semanas, luego de una crisis en la pareja. “Queríamos contarle que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”, había indicado la correntina.