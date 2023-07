El llanto de Gladys La Bomba Tucumana al hablar de su infancia

Gladys, la Bomba Tucumana, estuvo como invitada en Secretos Verdaderos, el programa que conduce Luis Ventura por la pantalla de América TV. En el ciclo de entrevistas la representante de la movida tropical anunció su separación de Luciano Ojeda, pero también habló de todo: de sus inicios, de el odio que recibe en las redes y de su dura infancia, en la que sufrió abusos físicos por parte de su padre.

Al ser consultada por Ventura acerca de su “infancia no tan feliz”, la cantante rememoró sus años como una pequeña niña y el tema la movilizó. “Mi mamá es todo en mi vida, fue mi pilar, mío y de mis hermanos. Llegué a estar hasta distanciada de mi hermanita Olga que ya no está. No quiero llorar, ese es el problema...", se sinceró la artista.

“No entiendo por qué no podés llorar. A mí mis hijos me enseñaron a llorar”, ofreció el periodista a modo de consuelo, lo que trajo una profunda declaración por parte de Gladys: “Mi hijo me enseñó tantas cosas. En este último tiempo fue mi hombro para que yo llore muchísimo por esto que te conté, que me separé hace poco. Y él ha sido todo en mi vida. Me enseñó que puedo llorar en su hombro. Yo le decía 'hijito, perdoname por llorar en tu hombro. Yo debería ponerte el hombro. Nunca me trajiste un problema'", confesó la cantante, con las lágrimas corriendo por su cara.

“Es un hijo tan maravilloso y yo lloro como una loca y le pido perdón. Él me dice 'mami, sos humana y cómo no vas a poder llorar conmigo. Soy tu hijo y te amo, podés hacerlo cuando quieras. No tenés por qué ser vos la que me ponga el hombro siempre'. Todo este tiempo, él ha estado muy pendiente de mí por esto que estoy viviendo ahora", agregó la intérprete de La Pollera amarilla.

Luego, Gladys reveló los detalles de su infancia que hicieron aflorar su ataque de llanto: "Yo la pasé feo pero ya no me gusta llorar. No lo hacía hace un montón de tiempo... Tuve una infancia muy fea porque fui una niña muy maltratada, fui golpeada horriblemente. Era una bebé, una chiquita de 3 o 4 años. Mi mamá se fue de la casa en la que vivía con mi papá. Yo casi no me acuerdo de él porque le tenía bronca. Después cuando fueron pasando los años dije 'voy a intentar perdonarlo'".

“Viví golpes, cinturonazos con hebillas. Venía él y pum. Yo era la más chiquita de todos mis hermanos”, contó la cantante y, ante la consulta de Luis Ventura acerca de si alguna vez existieron explicaciones posteriores a tan nefasto comportamiento de un padre para con su hija, la mujer explicó: “No, nunca. Murió a los 42 años, era policía. Para todos fue un héroe y para mí, aunque es doloroso decirlo, no lo fue”.

“Fue muy cruel. A mí me ponían en penitencia con 3 años de vida en maíz, en un rincón. Me arrodillaban ahí por horas, a mí y a mis hermanos”, confesó crudamente Gladys e incluso detalló de forma muy gráfica que, al levantarse, “tenía sangre en las rodillitas”.

Luego, se refirió a su madre y entendió parte de lo sucedido: “Yo pensé que mi mamá nos había abandonado y no, se había escapado. Yo vi cada cosa que él le hizo a mi madre. Nosotros queríamos abrir la puerta del baño y no podíamos, ella estaba desmayada en el piso. Le pedíamos a los vecinos que nos ayudáramos”.