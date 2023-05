El difícil presente de Gladys La Bomba Tucumana

En el último tiempo, algunos famosos se animaron a confesar que está pasando difíciles momentos vinculados a una patología de la que poco se habla: la depresión. Ese fue el caso de, por ejemplo, Karina La Princesita. Ahora, se le sumó el testimonio de Gladys La Bomba Tucumana.



“Estoy atravesando un momento parecido. No sé si fue por la pandemia o qué, pero estoy medicada, con tratamiento psiquiátrico y psicológico también. Sufro de ataques de pánico. Es bien feo”, contó en diálogo con Socios del Espectáculo.



En ese sentido, La Bomba Tucumana explicó que tuvo que retomar el tratamiento que había dejado durante tres meses. “No es algo que dejás y ya está. Tuve que volver en febrero. Le pregunto siempre a la doctora cuánto tiempo voy a tener que estar así porque no quiero tomar pastillas”, reveló.



Asimismo, la cantante contó cuáles son los síntomas que se van presentando y que disparan la alarma. “Son momentos en los que te viene una sensación de muerte. Así, literal. Perdés la razón. Sentís que te morís. No te sale la voz. Se te pasan millones de cosas por la cabeza. No podés pedir ayuda”, confesó La Bomba Tucumana.



“En esos momentos empiezo a repetir mi nombre, mi edad, el nombre de mi hijo, el de mi mamá, porque pierdo la razón, me pierdo y me caigo”, agregó la cantante en charla con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



En la charla en la que La Bomba Tucumana abrió su corazón como pocas veces, también contó una sensación que experimentó muchas veces en sus conciertos, en donde prácticamente nadie puede advertir lo que pasa por dentro del protagonista que está arriba del escenario.

La Bomba Tucumana. Foto: @gladyslabomba18.



“Es como la quinta vez en mi vida que me pasa. Sinceramente yo canté para millones de almas, en estadios, en plazas llenas de gente, eventos gigantes y la sensación de soledad que te queda después es enorme”, confesó.



“Uno está lejos de la familia y es horrible ese sentimiento, pero si dejás, tampoco estás bien. De pronto tenés millones de personas gritando y, al ratito, la nada”, concluyó Gladys La Bomba Tucumana.