La dura confesión de Gladys La Bomba Tucumana

Gladys La Bomba Tucumana anunció su separación de Luciano Ojeda. Lo hizo durante una entrevista en Secretos Verdaderos, el programa que conduce Luis Ventura por la pantalla de América TV.

"Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré. Nunca pensé que me iba a pasar esto, se lo atribuyo a Dios, que yo aparecí en su vida para algo y él también. Estuvimos juntos nada más que un año pero me enamoré", expresó la cantante.

"Amo profundamente a un hombre, sé también que él me ama, pero no podemos estar juntos. Este fue un amor diferente, maduro a pesar de que él es más joven que yo. Él fue mi gran amor y va a serlo siempre. La verdad es que hay una razón por la que nos separamos, pero no quiero decirla, es muy dolorosa", confesó Gladys.

Hace unos días, la artista ya se había referido a los problemas anímicos que la afectan. "La estoy pasando re mal. Y no tengo muchas ganas de exteriorizarlo. No lo conté, pero estoy medicada. Estoy con tratamiento. Estoy con una psiquiatra y con un psicólogo", reveló angustiada durante un móvil con Socios del espectáculo (El Trece).

Gladys, La Bomba Tucumana.

"Me dan ataques de pánico en los que pienso que muero, que pierdo la razón. Ahí digo 'estoy sola, no llegó al teléfono. ¿cómo hago?'. Te empezás a sentir mal, te empieza a dolor el estómago, te ponés fría, pálida, no te sale la voz para expresarte. Se te pasan millones de cosas por la cabeza. Es una sensación de muerte", agregó.

"Yo estoy en tratamiento hace 3 meses, de vuelta, porque no es la primera vez que hago un tratamiento, que dura 8 meses, con medicamento, con pastillas… Esta debe ser la quinta vez que me pasa", admitió.