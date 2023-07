La reflexiva e interesante charla con el protagonista de la serie de Fito Páez

Luego de protagonizar la exitosa serie que cuenta la vida del destacado artista Fito Páez, el actor, dramaturgo y escritor, Iván Hochman decidió hacer su propio unipersonal llamado Yo también me llamo Hokusai. En su paso por Mendoza, visitó el estudio de MDZ Radio y brindó una reflexiva charla, donde contó lo que significó para él interpretar a uno de los músicos más conocidos de nuestro país y sus nuevos proyectos.

"Para interpretar a Fito Páez hice un trabajo de estudiarlo mucho y olvidarme de eso. Estudié sus conciertos, entrevistas. Cuando llegué al set intentaba conectarme con las emociones de la escena, sabiendo que toda la investigación me quedó en el cuerpo. Fue un desafío muy grande, sobre todo por la parte audiovisual. Nunca había trabajado en el cine, encontrarme con una industria tan potente fue realmente desafiante", resaltó el artista.

Iván Hochman estuvo en MDZ Radio

Iván Hochman confesó que conoció a Fito un tiempo antes de comenzar a grabar la serie. "Él intervino en el guion, basado en sus memorias y tuvo mucho diálogo con los directores para que les llegara la data de la energía de esa época. Confío en mí para el papel pero también me dio consejos. Cuando fuimos a conocerlo con el elenco nos dejó en su casa solos. Fue un flash, nos quedamos viendo sus fotos y tocamos el piano, agregó".

El actor contó la experiencia de actuar en la biopic de Fito Páez, que cuenta con 8 episodios recorriendo la vida del destacado artista: "Cuando me enteré que iba a hacer el personaje estaba de vacaciones con mi familia y con mi novia de ese momento. Había hecho el último casting. Una noche me llaman y me dicen que había quedado. No lo podía creer. No nos imaginábamos que la serie se reciba tan bien. Mucha gente se sintió muy identificada".

El artista detalló que muchos aspectos de la vida de Fito fueron obviados: "A él le arrancaron alrededor de 12 dientes para no ir a la Colimba. Esa historia es increíble y no estuvo, pero es porque es una serie corta".

Su unipersonal, cuenta la historia de un escritor anónimo que lo deja su novia. "Es una obra bastante honesta, donde me expongo mucho, es muy divertida, nunca me había divertido tanto. La misma ayuda a impulsar a procesos creativos ajenos. Tiene mucho contacto con el público. También se menciona mucho mi actuación de la serie. No quiero renegar de mi hit, tampoco quiero que sea el único", contó. Además confesó que actualmente se encuentra escribiendo una novela y prontamente sacará una serie, que le encantaría producir.

"Fue muy sorprendente pasar a la masividad de Netflix. Con mi unipersonal, ahora todas las decisiones recaen sobre mí. Los días previos a la función suelo tener mucho miedo, al mismo tiempo es lo que más disfruto. Hay algo del ritual del teatro que es una ceremonia. Hay algo de ese hecho que me encanta", relató entusiasmado.

Finalmente, con respecto a la ficción argentina, el artista remarcó la importancia de que las plataformas "sigan apostando". Y sumó: "Esta serie que tuvo una calidad artística muy alta fue posible porque algunas productoras apostaron a ella. Sería buenísimo que las plataformas sigan apostando y produciendo, aunque sean cosas más chicas. También seria ideal que el Estado apoye, hay muchos directores y directoras jóvenes buenos, y artistas de todo tipo. Es una industria muy formada y con mucha capacidad. Lo independiente siempre es difícil, pero también hay que apostar a ese tipo de producciones".