El atrevido comentario de La Joaqui a Lali Espósito: "Si no me das tu..."

Luego de haber pasado un tiempo alejada de las redes sociales, La Joaqui sorprendió en las últimas horas con un picante y atrevido comentario en las redes sociales dedicado nada menos que a Lali Espósito.



Mientras disfruta de sus días en Europa, más precisamente en España, uno de los destinos de su Lali Tour 2023, Lali Espósito hizo un “dump” en su cuenta de Instagram en donde compartió fotos y videos.



Justamente, en uno de esos posteos, La Joaqui se detuvo, absolutamente maravillada con la belleza de la artista, y le dejó un mensaje totalmente inesperado por todos, incluso por los seguidores.

El posteo de Lali Espósito y el picante comentario de La Joaqui.



“Un poco de esto, un poco de aquello”, escribió Lali Espósito al pie de una serie de fotos en el feed de su Instagram. Allí, apareció luciendo una bikini y posando frente a un espejo, con un pañuelo en su cabello y lentes de sol.



Rendida a los pies de Lali Espósito, La Joaqui no dudó ni un segundo en expresarle toda su admiración no sólo por su faceta artística, sino también como mujer. “Si no me das tu corazón, te lo robo”, comentó.

El comentario atevido de La Joaqui y la respuesta picante de Lali Espósito.



En un gesto de buena onda recíproca, Lali Espósito no se quedó atrás y, fiel a su estilo también picante, le respondió en el mismo tono. “Ya lo tenés. Falta la pasta, pero sí”, contestó la artista intérprete de “Disciplina”.



De esta manera, La Joaqui volvió a aparecer en las redes sociales jugando fuerte, luego de un tiempo en el que se mantuvo al margen por un “estrés traumático”, como ella misma había descripto hace unos días.