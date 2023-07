Con la obra Edmond, tras casi una década cerrado, reinauguró el Teatro Alvear

El Teatro Alvear, perteneciente al Complejo Teatral de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, en el que alguna vez actuaron figuras como Tita Merello, Mariano Mores, Hugo Midón, y en el cual se escuchó a la orquesta de Anibal Troilo, y a Roberto Goyeneche, volvió a levantar el telón luego de su reinauguración del domingo pasado. Y lo hizo con “Edmond”, una obra protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Colombo y Vanesa González que cuenta la historia de cómo se escribió “Cyrano de Bergerac”. La cual podrá verse de miércoles a domingo a las 19 h a partir del jueves 20 de julio.

Luego de su puesta en valor, el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1658, CABA) volvió a abrir sus puertas con la obra del actor y director francés Alexis Michalik en coproducción con Acme, Le Théâtre du Palais Royal y Légende. Se trata de una adaptación de Fernanda Cava y Gabriela Ricardes, con un elenco encabezado por Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Colombo y Vanesa González. El cual se completa con Nacho Pérez Cortés, Yanina Gruden, Eugenia Alonso, Gaby Ferrero, Luis Longhi, Fabián Vainstein, Carlos Da Silva, Matías Milanese y Federico Lehmann.

“Edmond” es una comedia que imagina la primera representación del clásico Cyrano de Bergerac y las dificultades que llevaron a su autor, Edmond Rostand, a montarla en 1897 en París. Edmond Rostand aún no llega a los treinta pero ya tiene dos hijos y mucha ansiedad. Hace dos años que no escribe nada. Desesperado, le ofrece al gran actor Coquelin una nueva obra: una comedia heroica, en verso, para las fiestas. Su única preocupación es que aún no está escrita. Ignorando los caprichos de las actrices, las exigencias de sus productores, los celos de su mujer, las historias de amor de su mejor amigo y la falta de entusiasmo de todos los que le rodean, Edmond comienza a escribir una obra en la que nadie cree. Por ahora sólo tiene el título: Cyrano de Bergerac.

El Teatro Alvear abrió tras casi una década

Dirigida por su propio autor, Alexis Michalik, Edmond es una comedia internacionalmente premiada que imagina cómo se concibió Cyrano y especula sobre la vida de su creador, Edmond Rostand, al tiempo que revela la intimidad de un oficio tan maravilloso como difícil: el del teatro.

Una inauguración con varios famosos

Invitados especiales y figuras del espectáculo fueron parte del estreno de la obra, éxito indiscutido de la escena europea, ganadora de cinco premios Molière y con más de 800 mil espectadores desde su estreno en 2016 en el Théâtre du Palais Royal de París: Mirta Legrand, Jose Sacristan, Moria Casan, Fabian Vena, Roberto Moldavsky, Antonio Grimau, Victor Laplace, Paula y Maria Marull,, Ana Maria Picchio, Karina K, Jose Maria Muscari, Alejandra Radano, y Carlos Portaluppi entre otras personalidades estuvieron presentes en el estreno.

También asistió Jorge Macri. “Hoy es un día de mucha emoción. Estamos orgullosos de poder reabrir el Alvear porque abrir un teatro es mantener viva la cultura y una oportunidad de trabajo para muchas personas. El Alvear es una de las salas más importantes de la Avenida Corrientes. Ahora el talento de nuestros artistas vuelve a brillar en esta sala, y los vecinos y turistas de todo el mundo podrán disfrutarlo”, sostuvo el ministro de Cultura de la Ciudad Enrique Avogadro.

La directora del Complejo Teatral de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, Mirtha Legrand y el Ministro de cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro

En la misma línea, la directora del Complejo Teatral de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, expresó: “Estamos orgullosos y felices por el regreso de este teatro tan querido por la comunidad artística y por los vecinos de la Ciudad. Para su puesta en valor buscamos devolverle su estilo original, pero desde una perspectiva contemporánea y aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Ahora que el Teatro Alvear se suma a las demás salas que integran el Complejo Teatral de Buenos Aires, festejemos la recuperación de este escenario emblemático”.

El Teatro Alvear forma parte del Complejo Teatral Buenos Aires (CTBA), junto al San Martín, el Regio, el De la Ribera, el Sarmiento y el Cine Teatro El Plata. En su remodelación intervinieron artesanos, iluminadores, tapiceros y restauradores junto con arquitectos, diseñadores, funcionarios y trabajadores, todos con un mismo objetivo: devolverle al Teatro su brillo original, pero desde una perspectiva contemporánea.

La puesta en valor de la infraestructura cultural de la ciudad es una política que se desarrolla año a año. En 2017 se puso en valor el mítico Teatro San Martín, en 2018 se amplió el Museo Moderno, en 2019 se renovó el Centro Cultural Recoleta, en 2021 se reabrió y se puso en valor el Cine Teatro el Plata y se inauguró el Buenos Aires Museo y el Colón Fábrica.