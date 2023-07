Edith Hermida confirmó una dolorosa noticia

Edith Hermida confirmó su separación de Mariano Tabares. Así la informaron en Socios del Espectáculo (El Trece) al leer un mensaje que envió la propia periodista: "Estoy grande para que me hagan planteos", afirmó dejando entrever el motivo de la ruptura.

Tras las repercusiones de la noticia, Beto Casella dio su opinión: "Yo apostaba un poco más, noto que las parejas cuando el hombre es más joven, dura, ellos funcionaban. Se ve que me equivoque. Me parece que el tipo era medio ‘che te mande un mensajito a la mañana y son las 6 de la tarde y no me contestaste'", sostuvo el conductor de Bendita (El Nueve).

Edith Hermida y Mariano Tabares.

Al escucharlo, Nancy Duré expresó: "Y pero si laburas todo el día, no querés andar a cada rato explicando que haces y qué no. Ella labura todo el día".

"Yo creo que él tiene razón, ella puede trabajar mucho pero contéstale, mandale un emoji al menos, un corazoncito", opinó Casella. Para cerrar, ironizó: "Es desamorada Edith, es fría. No está capacitada para enamorarse, es una negra desalmada".

Recordemos que en marzo pasado trascendió que la panelista estaba protagonizando un romance con un compañero de Radio 10. En ese contexto, Tabares se refirió a la relación con la panelista de Bendita (El Nueve).

"Mi vida es un embole, como siempre. Estoy con una persona que es conocida. Estoy de la mejor manera que puedo estar. Tratando de hacerle bien", expresó.

Luego, agregó: "Estoy con Edith, sí, porque es una gran persona. Desde lo profesional como productor, que es lo que más me gusta hacer, hasta lo personal, si ella necesita que le cebe mate, hasta viajar, porque definitivamente fue una gran compañera de aventura".