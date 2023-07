Una amiga de Mariana Nannis protagonizó una fuerte pelea con Claudio Caniggia y su novia

Mariana Nannis y Claudio Caniggia tuvieron decenas de escándalos a lo largo de los años, tendencia que también siguieron sus hijos. A las polémicas se le sumaron denuncias por violencia de género de la mediática hacia el exjugador de fútbol y ahora un nuevo episodio tuvo de protagonista a una de las amigas cercanas de la mujer.

En El run run del espectáculo, indicaron que se produjo un violento cruce entre la amiga de Mariana Nannis, Claudio Caniggia y la actual novia de éste, Sofía Bonelli. Incluso, los productores del programa accedieron a los audios que relatan los hechos y los pasaron en vivo para luego darle lugar a las opiniones de los panelistas.

El ciclo de espectáculos informó que la misteriosa amiga cercana de Nannis prefiere mantener su identidad en secreto, pero permitió que se pasaran al aire los audios donde relata el bochornoso momento que le tocó vivir en el spa de un hotel cinco estrellas, tras cruzarse con la actual pareja del Pájaro Caniggia.

“Me vine a cambiar al spa, paso por el gimnasio y veo una rubia. La miro, me mira, saludo y después me doy cuenta de que era Sofía”, comenzó el relato la mujer, que agregó que, luego de reconocer a la actual pareja de Caniggia, decidió “mirar para otro lado y seguir caminando” para evitar cualquier tipo de conflicto.

Tras terminar de cambiarse y a punto de abandonar el establecimiento, lo peor llegó. “Vino Sofía corriendo y me dijo sacada, toda agitada, ‘vos no podés estar acá porque Claudio se va a poner como loco, así que calmadita’. Estaba toda agitada y yo, quieta. Tiesa, literal”, explicó la amiga misteriosa, agregando que su respuesta fue intentar irse y asegurarle a Bonelli que no quería tener problemas.

“Le dije que yo no quería ningún problema y ahí viene Claudio gritando ‘¡vos no podés estar acá! ¡estuviste internada en un psiquiátrico!’. Me empezó a decir ‘vos y la otra put… que no tiene plata’, empezó a decir así… digo, si vos tenés un problema con tus hijos y tu exmujer, arreglalo con ellos”, relató, en alusión a la madre de Alex y Charlotte Caniggia.

“Les hablaba súper calmada y súper respetuosa porque él y Sofía estaban muy sacados. Viste cuando la gente se agita de la impotencia que tienen. A Sofía le dije: ‘vos dijiste que yo te quise tirar el auto encima y es una mentira. Se los dije porque me estaba repatoteando y yo estaba callada”, siguió y concluyó que están “relocos los dos”.

“No sé si me van a dejar entrar, pero yo no hice nada. Me acompañó Sofía al ascensor, callada, diciéndome ‘te hubieras buscado otra amiguita y no esa que es una put… y una pobre’. Le dije que yo no necesitaba nada de nadie y que a mí no me interesa la plata de los demás. ‘Es una puta, es una puta’, decía. ¡Qué carajos! Una prostituta diciendo que otra persona era un put… Algo inaudito”, finalizó.