Abuso sexual: le prohibieron salir del país a Claudio Caniggia

La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini impuso la prohibición de salida del país para Claudio Caniggia, a quien recientemente procesó por abuso sexual con acceso carnal tras una denuncia de Mariana Nannis. La decisión de la magistrada es porque, a través de Migraciones, fue informada que el ex jugador está fuera de la Argentina desde el 17 de junio pasado y está obligado a presentarse ante el juzgado antes del 8 de julio próximo.

Este lunes el exfutbolista Claudio Paul Caniggia fue procesado sin prisión preventiva por abuso sexual agravado contra su expareja Mariana Nannis. La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini además impuso un embargo de 5 millones de pesos sobre el exjugador de la Selección argentina y reiteró la medida por la cual le impide a él que tenga contacto con Nannis, ya sea personal, telefo´nico, mensajes de texto, redes sociales, correos electro´nicos o WhatsApp, mensajeros instanta´neos

Se trata de una denuncia hecha por Nannis en 2019 contra su expareja a raíz de lo que ella aseguró ocurrió un año antes, el 6 de mayo de 2018, luego que salieran de un casamiento en el Hipódromo de Palermo. Según denunció, Caniggia se retiró con ella y una amiga suya en un descapotable por la cual manejaba a 150 kilómetros por hora por Avenida Del Libertador, inicialmente a Palermo a llevar a su amiga, y finalmente en el Faena.

Su amiga fue testigo y corroboró que Caniggia estaba drogado, posiblemente con cocaína, y que manejaba "sacado", y que había tenido una discusión y hasta una situación violenta con Nannis. La testigo indicó que esa madrugada llamó a Nannis porque se había olvidado algo en el auto de Caniggia, y que aquella desde el baño del Faena le contó que el ahora acusado la violó. Incluso, recordó que la vio al día siguiente y tenía moretones en sus brazos

Mariana Nannis denunció a Claudio Caniggia en 2019 por un hecho ocurrido en 2018.

Nannis sostuvo que cuando llegó con Caniggia al Faena luego de la fiesta de casamiento en la residencia del Hotel donde estaban en ese momento, el ex jugador, pese a que ella no quería mantener relaciones sexuales, avanzó y la violó. Que incluso luego le dijo que no hablara porque "la iba a matar".

"Los dichos de Mariana Belén Solange Nannis Silles y los demás elementos de prueba valorados a lo largo de este auto, permiten establecer la existencia de un juicio de probabilidad positivo que sustenta y fundamenta la decisión que habré de adoptar, a los efectos de regularizar de manera provisoria la situación en la que se encuentra el imputado y posibilitar el desarrollo pleno del proceso", señaló la jueza.

Ello con base en los distintos análisis psicológicos que previamente se hicieron respecto a la Nannis pero también a Caniggia. Además, la testigo que iba a bordo del auto momentos previos al hecho denunciado también aportó detalles que comprometen al exjugador. Si bien la pena en caso de condena no es condicional, la jueza valoró que siempre estuvo sujeto a derecho el ex jugador y por eso la medida es sin prisión preventiva.