Marina Calabró reveló cómo fue su pelea con Jorge Lanata por la salud de Wanda Nara

La internación de Wanda Nara despertó cientos de reacciones de todo tipo en el mundo de la televisión, especialmente tras la revelación del supuesto diagnóstico de leucemia de la empresaria por parte de Jorge Lanata, en su programa de Radio Mitre. El accionar, tachado de poco empático e irresponsable por buena parte de las personalidades del medio, ocasionó un tenso cruce al aire con Marina Calabró, que ahora se expresó sobre el incómodo momento.

Al aire, la periodista dejó bien en claro cuál es su posición ante anuncios tan delicados como el que dio el conductor. Ubicada en la vereda opuesta, aseguró que la decisión de revelar el supuesto diagnóstico de Nara fue una decisión de Lanata y no de ella. Acerca del video viral del momento en que ambos se pelean, Marina negó haber conocido de antemano lo que diría el conductor y también que “haya sido algo arreglado entre los dos”.

“La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto”, inició Calabró, repitiendo su postura respecto a los temas de salud y luego agregó: “Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto”. Cabe destacar que el presentador de Periodismo para todos fue ampliamente repudiado no solo por sus colegas sino también por miles de personas en las redes sociales.

Por último, Marina Calabró hizo hincapié en la libertad que tiene a la hora de trabajar con un periodista de la carrera y el peso de Jorge Lanata. “Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso”, finalizó.

Cabe recordar que, durante el segmento radial, Lanata indicó que había chequeado la información con “tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra cercana al hospital” y agregó: “Los análisis de sangre mostraron que tenía muy alto los glóbulos blancos, eso indica una enfermedad hematológica, también presentaba el bazo muy inflamado. Le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar esto que ya es público pero secreto, es raro”.

Luego, el periodista le consultó por más información a Marina Calabró, que mostró su incomodidad por el tema y expresó: “En lo personal y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando un diagnóstico de salud en el medio, yo espero un parte oficial o voz directa de la familia. Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mi límite. Si no hay parte oficial, o un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera”.

Tras ello, la periodista remarcó que no comparte la postura de Jorge y brindó algunos detalles sobre aspectos médicos: “Posiblemente hablaban de dos posibles orígenes de este hallazgo, uno infeccioso y otro hepatológico. A partir de ahí, una serie de estudios para confirmar diagnóstico y espera de entre 23 y 48 horas. Lanata, entonces, hizo hincapié en que la leucemia no es una enfermedad necesariamente mortal y que tiene tratamiento.

Wanda Nara ingresó en el sanatorio Los Arcos de Palermo desde mitad de semana, luego de presentar un fuerte dolor en el abdomen que la llevaron a realizarse unos chequeos de rutina para descartar cualquier anormalidad, que fueron los que finalmente terminaron despertando preocupación en los profesionales. Según informó su papá, Andrés Nara, Wanda fue dada de alta el jueves.