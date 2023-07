La defensa de Angel de Brito tras las críticas a LAM por el caso Wanda Nara

La internación de Wanda Nara despertó cientos de reacciones de todo tipo en el mundo de la televisión y en las redes sociales, que van desde mensajes de acompañamiento hasta críticas por quienes hicieron rating con la situación. Ángel de Brito no dudó en repudiar a quienes decidieron lucrar con el estado de salud de la conductora de MasterChef (Telefé) pero una usuaria lo cruzó en redes por un tuit publicado en las redes de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Mientras las versiones sobre el diagnóstico de Wanda se multiplican e incluso con su padre presentándose en algunos programas, algo que fue ampliamente criticado, el periodista de espectáculos compartió una dura sentencia a través de su perfil personal de Twitter, donde normalmente se expresa sobre diversos temas relacionados a la farándula.

“Todo lo que están haciendo alrededor de una persona famosa que no tiene diagnóstico, es ESPANTOSO. TODO”, escribió Ángel en referencia al difícil momento que atraviesan Wanda Nara y sus familiares, especialmente luego de que Jorge Lanata aseguró en su programa radial que la empresaria se enfrenta a un cuadro de leucemia.

“Confirmar, especular, hablar en general fingiendo no referir a eso, llevar familiares para hacer show, etc. Solo debe hablar la persona, antes nadie”, finalizó el periodista en su descargo, pero no pasó mucho tiempo hasta que una usuaria de la red social del pajarito sacara a relucir el famoso “carpetazo”, con un picante screenshot.

“¿Este no es el tuit de tu programa? Mejor callate”, escribió la internauta, compartiendo una imagen de un comentario que habían realizado desde la cuenta oficial de LAM días atrás, en referencia al cuadro de Wanda Nara, en el que aseguraban que lo de la conductora era “grave”.

Rápido, fiel a su estilo y bien despierto a la hora de interactuar con el público, De Brito le respondió: “Sí, yo lo mandé a borrar apenas lo vi”. Luego, el periodista citó el comentario de otro usuario que le recriminaba lo mismo y comentó: “Lo mandé a borrar porque todo es horrible. No hago las redes de #LAM. Deberías saberlo para flashear picante”.

Finalmente, la discusión se dio por terminada luego de que Pepe Ochoa, quien maneja las redes del ciclo, asumiera la culpa por el polémico tuit, limpiando de alguna manera el supuesto doble discurso que le recriminaron a Ángel. “El error fue mío. No de Ángel”, aseveró.

En cuanto a Wanda, la empresaria estuvo en el sanatorio Los Arcos de Palermo desde mitad de semana, luego de presentar un fuerte dolor en el abdomen que la llevaron a realizarse unos chequeos de rutina para descartar cualquier anormalidad, que fueron los que finalmente terminaron despertando preocupación en los profesionales. Según informó su papá, Andrés Nara, Wanda fue dada de alta el jueves.