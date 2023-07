Su verdad: Ángel de Brito contó qué le pasa a Vicuña con Pampita

Desde que recibió su Martín Fierro como mejor actor y lanzó un controversial discurso que generó sensaciones encontradas en todos, Benjamín Vicuña ha estado en el centro de la escena por sus declaraciones y la inmediata asociación a Pampita. Ángel de Brito opinó respecto a dicho furcio y lo que piensa de él.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, había dicho Benjamín Vicuña en su relato, haciendo una pausa incómoda, sonriendo y dándose cuenta del peso de sus palabras en aquel momento.

Las especulaciones que se dispararon desde entonces fueron múltiples, el chileno fue consultado por el verdadero sentido de sus declaraciones pero la prensa también abordó a Roberto García Moritán, el esposo actual de Pampita.

Pero, según explicó el propio actor, todo esto fue una especie de furcio y desliz que tuvo arriba del escenario. En este contexto, Ángel de Brito contó qué es lo que verdaderamente le pasa al trasandino con su ex.

Después de ver las recientes declaraciones del chileno y recordando la respuesta que dio horas antes el legislador porteño, el conductor de LAM indicó que Benjamín Vicuña sigue enamorado de Pampita.

“A mí que me disculpe Moritán, para mi ellos siguen enamorados y él quiso levantársela ahí en vivo. No quiero ser irrespetuoso, pero ahí flota en el aire algo”, lanzó el periodista, que rápidamente recibió el aval de varias de sus angelitas, apoyando la teoría de que el chileno sigue amando a la modelo.

Benjamín Vicuña y su discurso, ante los rostros de Pampita y Roberto García Moritán.

Minutos antes, el actor había confesado en un móvil de LAM que “impresiona el revuelo por un furcio que puede tener muchas interpretaciones. No voy a hacerme la víctima. Si molesto a alguien pido perdón. Sobre todo porque ella estaba con su marido. Se dio una cosa incómoda que no era la idea por el vínculo que tenemos”.