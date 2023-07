Ángel de Brito y una dura sentencia contra quienes especulan con la situación de Wanda Nara

Mientras se multiplican las versiones sobre la salud de Wanda Nara, Ángel de Brito compartió una dura sentencia contra aquellos que lucran con la situación de la conductora de MasterChef Argentina (Telefe) en los medios.

Fiel a su estilo frontal, Ángel de Brito expresó desde su cuenta de Twitter su opinión sobre la forma en que algunos medios y programas están abordando el divícil momento que transita Wanda Nara.

"Todo lo que están haciendo alrededor de una persona famosa que no tiene diagnóstico, es ESPANTOSO. TODO. Confirmar, especular, hablar en general fingiendo no referir a eso, llevar familiares para hacer show, etc. Solo debe hablar la persona, antes nadie", expresó contundente Ángel de Brito, quien en los últimos días ha optado no referirse al presunto diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara que ha circulado en estos días a través de distintas voces de los medios.

El categórico mensaje de Ángel de Brito sobre el tratamiento que se le está dando a la salud de Wanda Nara en los medios. Foto: Twitter @AngeldebritoOk.

El posteo de Ángel de Brito llega luego de que Jorge Lanata asegurara desde su programa en Radio Mitre que Wanda Nara tiene leucemia. La afimación del conductor de Lanata sin filtro fue repudiada en los medios y en las redes sociales, ya que por el momento no hay parte oficial sobre la salud de la empresaria, y tampoco ningún familiar se ha referido al cuadro específico que ella transita.

Entre las voces del mismo grupo de medios de Jorge Lanata, que se expresaron en dirección contraria a la del líder de Periodismo para todos, se destaca la del periodista de TN Guillermo Lobo, quien remarcó que todavía faltan un par de estudios para poder dar con un diagnóstico sobre el cuadro de Wanda Nara.

"En la paleta de diagnósticos que los médicos están tratando de corroborar, está un posible cuadro de leucemia, pero faltan dos estudios complementarios", explicó el mencionado comunicador de TN.

Lo que para muchos resultó llamativo fue que en esta ocasión los programas de chimentos han sido los más cautos a la hora de hablar sobre la salud de Wanda Nara, mientras que un periodista más dedicado al mundo de la actualidad y la política fue quien finalmente dio la noticia, con una notoria falta de empatía hacia la conductora de MasterChef Argentina.