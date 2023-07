Así fue la entrevista de Wanda Nara con Verónica Lozano

Finalmente, este lunes se puso al aire la entrevista que Verónica Lozano le realizó a Wanda Nara hace dos semanas atrás para Cortá por Lozano (Telefe), luego que trascendiera en los últimos días que la mediática atraviesa un complicado momento de salud.

La entrevista fue muy distendida y la mediática abordó varios temas de su intimidad. "Yo amo la Argentina", expresó Wanda. "Lo más difícil es estar lejos de tus seres queridos, la cotidianidad con mi hermana o mi mamá", agregó sobre su vida en el exterior.

"La primera vez que hice terapia fue cuando me separé. Me sacó la culpa que sentía como mujer. El psicólogo me sirvió mucho. Pero después dejé, quedó ahí", sostuvo al recordar su separación de Maxi López.

Wanda Nara y Verónica Lozano durante la entrevista. Foto: Instagram @verolozanovl

"Con él estamos bien. No tenemos mucha relación. Ya los chicos son grandes. Hablamos cosas puntuales", agregó sobre su actual relación con su ex.

Con respecto a Mauro Icardi, comentó: "A Mauro lo conocí y éramos muy jóvenes. Él tenía muy claro que quería tener una familia. Y nos casamos al poco tiempo.

Finalmente, se sinceró sobre su rol como conductora de MasterChef: "Yo tenía miedo, pero la verdad que mis compañeros son los mejores. Me sacaron todos los miedos, porque no era fácil ocupar el lugar que hizo tan bien Santi Del Moro".

Recordemos que en la últimas horas, Wanda decidió compartir en sus redes sociales un comunicado explicando su situación de salud. "Buen día a todos , acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó", comienza el posteo en su cuenta de Instagram.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", expresó. EL POSTEO DE WANDA NARA EN INSTAGRAM.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", agregó Wanda en relación a la información que dio Jorge Lanata, quien aseguró que tenía leucemia.

"Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", finalizó.