Rusherking contó cómo su mamá le prohibió tatuarse como Justin Bieber

Envuelto en su ambiente, ese universo singular de los cantantes jóvenes y el espíritu que reina en ese universo, Rusherking vive un presente estimulante en lo profesional, con mucha actividad en la faceta creativa, con la proliferación de su material.

En tanto que en lo personal todavía relame sus heridas emocionales, por el abrupto corte de la pareja que supo configurar con la China Suárez, que se extendió por más de un año y se transformó en un tema de debate nacional y que le otorgó otro estatus de visibilidad.

En definitiva, Thomas Tobar acaba de abrir el contacto con sus seguidores, una mecánica que todos los famosos activan últimamente y que permite que los usuarios puedan comunicarse directamente y esbozar sus preguntas, sus consultas más interesantes.

El último tatoo que se hizo Rusherking: un joystick.

En ese feedback, Rusherking recibió una consulta sobre sus tatuajes, esa característica que posee en su piel y que lo distingue y se articula con la lógica actual de los jóvenes. Ahí, le extendieron una inquietud respecto a los diseños sobre su dermis.

De esa manera, el ex de la China Suárez sacó a la luz una historia del pasado, una anécdota desconocida que infiere a una prohibición tajante que le ejecutó su propia madre. Todo se remite a su deseo de realizarse un dibujo idéntico a Justin Bieber.

Rusherking contó por qué no le dejaron hacerse un tatuaje como Justin.

Así, Rusherking confesó que pretendía escribirse en el cuello la palabra paciencia como su ídolo norteamericano, pero que su progenitora incidió negativamente, ya que aseguró: "Me quise hacer este tattoo y no me dejó mi mamá ni mi equipo".