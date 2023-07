El fuertísimo editorial de Jorge Lanata contra los periodistas por la salud de Wanda

La internación de Wanda Nara despertó cientos de reacciones de todo tipo en el mundo de la televisión, especialmente tras la revelación del diagnóstico de leucemia de la empresaria por parte de Jorge Lanata. El accionar fue tachado de poco empático e irresponsable por buena parte de las personalidades del medio lo que devino en una lluvia de críticas por parte del público común. En la edición del domingo de Periodismo Para Todos (PPT), Lanata realizó su descargo tras el repudio generalizado, en un fuertísimo editorial donde apuntó contra sus colegas especializados en espectáculos.

El icónico periodista había entrado en detalles sobre la salud de la empresaria en su programa radial, indicando que había chequeado la información con “tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra cercana al hospital”. Luego, sentenció: “Hay una especie de decisión corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Les voy a decir lo que nadie está diciendo, y no entiendo por qué, es que Wanda Nara tiene leucemia”.

Tras la enorme ola de críticas por dar tal información sin consentimiento ni de Wanda ni de algún miembro de su familia, el periodista apuntó con dureza contra sus colegas especializados en espectáculos, aunque sin dar nombres, mientras que ratificó la información del diagnóstico. Para ello, decidió emplear su espacio editorial en PPT e indicó que, tras sus revelaciones, “comenzó una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos” en su contra.

“Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema”, inició Lanata en su programa de todos los domingos y se preguntó de forma retórica: “¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre. Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga”.

Luego de la pequeña introducción en la que habló del cuadro de salud de Wanda Nara, Jorge se dedicó de lleno a sepultar a sus colegas que trabajan en espectáculos. “Lo que me llamó la atención fueron todos los que se golpearon el pecho”, expresó el periodista haciendo referencia a la doble moral con la que tienden a manejarse los especialistas del rubro de la farándula.

Luego, Lanata sacó la artillería pesada y lanzó un punzante comentario: “Hablo de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos. Son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres”.

Tras ello, el conductor de PPT aseguró que no espera nada de la “moral de la televisión”, pero que aún así es incapaz de tolerar que “algunos se comporten como un grupo de seminaristas porque no lo son”. En este sentido, cabe recordar que fueron muchos conductores y panelistas quienes repudiaron el accionar de Lanata, como Ángel de Brito, Connie Ansaldi o Marcela Tauro.

“Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional”, lanzó Lanata, fiel a su estilo super picante y luego agregó: “Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”.