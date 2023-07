La acusación de Chiche Gelblung contra Marina Calabró y Jorge Lanata

En Polémica en el Bar se habló de la impactante información sobre la salud de Wanda Nara y Chiche Gelblung contó cómo se trató el tema en Lanata sin Filtro, más precisamente en referencia a Marina Calabró y Jorge Lanata.



Sucede que fue allí, en el programa de Radio Mitre, donde se arrojó la bomba que todavía resuena en los medios: Wanda Nara tendría leucemia y sólo restarían algunos resultados de unos estudios para que el diagnóstico quede confirmado.



En este contexto, en la mesa de Polémica en el Bar, Chiche Gelblung contó que él no tenía la información, a diferencia del resto de sus compañeros del programa, y explicó cómo fue que se comunicó la noticia en el ciclo radial.



“Ahí la que llevó la información fue Marina Calabró. En reunión de preproducción, ella habrá dicho: ‘Yo no lo voy a decir’. Entonces, Lanata respondió: ‘Lo digo yo’. Pasó así”, sostuvo Chiche Gelblung.



Es que incluso en pleno aire, Jorge Lanata y Marina Calabró tuvieron una discusión sobre la forma en la que se comunicó la impactante información sobre el estado de salud delicado de Wanda Nara.



En pleno programa, Jorge Lanata había planteado su postura contraria al supuesto “corporativismos” de los medios del espectáculo por haber guardado la información tan relevante. Allí, Marina Calabró lo interrumpió y dejó firme su postura.

El momento del reproche en el que Jorge Lanata y Marina Calabró. Foto: captura de video.



“En lo personal, y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia, porque entiendo que hay cuestiones muy sensibles”, comentó.



“Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad. Es mi posición y mi límite. Si no hay un familiar directo que me autorice, yo prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera”, agregó la periodista.