El audio privado de Lali Espósito que se hizo viral: "Ay, chicos. Soy un..."

A sus 31 años, Lali Espósito es una de las artistas más exitosas y queridas de su generación. Y, sin dudas, una de las claves de su fama es la relación cercana que mantiene con sus fans. Para quienes la siguen y admiran, Lali Espósito es mucho más que una estrella: es una persona que no se sube al pedestal y que trata a todos de igual a igual.

Es así que, en los últimos días, se filtró un divertido audio que Lali mandó a un grupo privado, el nuevo canal de difusión que abrió en Instagram para subir información sobre sus shows. Pero, sobre todo, donde cada tanto comparte perlitas y contenido como el que circula en cualquier grupito de WhatsApp de amigos.

Para aprovechar que esta nueva función de la red social de Meta permite mandar mensajes de voz a sus miembros, Lali eligió comunicarse con su fandom bien a su estilo: dejando de lado formalidades y haciendo gala de su espontaneidad. Y sus fans, obvio, estallaron de felicidad.

"¿Podrán estar dentro del canal de difusión de Lali y que los trate como un amigo más?", fue la pregunta que se hizo una persona del grupo al viralizar el audio privado en las redes. Luego, se oye la voz de la intérprete de Disciplina entonando la vieja canción “Guantanamera”.

Lali en las calles de Madrid, a punto de dar un show. Instagram Lali Espósito.

Pero eso no es todo, porque de inmediato Lali dice, entre risas: "Ay, chicos… ¿cómo van a abrir esta posibilidad? Soy un mono con navaja. Holis". Dando a entender que de ahora en más, usará seguido este canal de comunicación.

De gira por Europa, Lali aprovechó para sumarse a los festejos por el Día del Orgullo y hablar sobre cómo vive su sexualidad. En ese marco, la cantante y actriz reveló lo que a los 23 años quiso transmitir a través de la canción “Soy”.

Lali Espósito habló sobre su bisexualidad

"La escribí pensando en que alguien me comprenda, que alguien empatice. Hoy, con 31 años, me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción, ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad", dijo Lali a un medio español.

La artista está abocada a su gira europea. Instagram Lali Espósito.

"Veía qué complicado que era para mis amigos, mis colegas, la gente que amaba, todos los que estaban a mi alrededor, ser quiénes querían ser", siguió, y añadió sobre los ataques homofóbicos: "Esto no puede pasar. Hay mucho palabrerío alrededor de la libertad y un sistema que no ayuda. Les pedimos a quienes corresponda que hagan valer el derecho a la vida y a la libertad".