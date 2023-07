Chachi Telesco acusó a Maju Lozano de denigrarla de una manera perversa

Luego de haber reflotado el momento en que Maju Lozano se burló de un episodio íntimo que le arruinó su carrera actoral, Chachi Telesco se refirió al pedido de disculpas que hizo la conductora de Todas las Tardes (El Nueve).

Desde su cuenta de Instagram, la actual profesora de yoga habló del perdón de Maju Lozano, y no dudó en sentenciar que sus palabras no fueron empáticas. “Vos no hablaste de mí, vos me denigraste de una manera perversa. Yo apelo a una frase que dijiste: ‘yo me estoy repensando, me estoy revisando’. Te invito a que repienses qué esperarías escuchar si te lo hacen a vos o a alguno de tus hijes o a una amiga muy querida tuya”, se despachó Chachi Telesco desde sus redes sociales.

Acto seguido, la exactriz recriminó los argumentos del mea culpa de Lozano. “‘¿No fue mi intención?’ A quién le importa si no fue tu intención. Cualquier manera de justificación es nefasta en este caso. ‘Eran otras épocas’ ‘No era mi programa’ En ese momento, tanto como hoy, las personas podíamos elegir ser una mie... de gente, ser acosadores, o podíamos elegir ser empáticas”, sentenció Telesco.

Finalmente, la influencer le advirtió a la conductora: “Si me vas a proponer charlar en público, en tu programa, queriendo quedar como una persona por lo menos coherente, no me bloquees de Instagram. Repensate, es lo único que tengo para decirte”.

Maju Lozano le había pedido disculpas este lunes a Chachi Telesco por la filtración de su video íntimo en el programa RSM (América). “Quería pedirle disculpas públicamente a Chachi. Realmente no fue mi intención de ninguna manera. Era otra época, eso no lo justifica. Volví a ver ese video, me vi, es una situación que me pone tremendamente mal”, reconoció la conductora.

Luego, respecto a sus burlescos comentarios sobre Chachi Telesco, Maju Lozano aseguró: “Claramente, no volvería a hacerlo bajo ningún punto ni con ella ni con nadie. Muy lejos está de mi lastimar a alguien como creo que lo dice ella en sus videos. Pido disculpas públicamente. No tengo ningún problema en juntarme con ella, charlar y me parece que el gran trabajo de nosotros, los comunicadores, es saber decir ‘sí, me equivoqué’. No lo volvería a hacer, creo que es otro contexto, pero tampoco lo justifico desde ahí. Así que mis disculpas públicas”.