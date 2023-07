La Joaqui contó cómo está de salud tras bajarse de los escenarios

A inicios de junio, La Joaqui encendió las alarmas al anunciar que había decidido bajarse de los escenarios por tiempo indeterminado para resguardar su salud mental. Sin dar demasiados detalles del mal que la aqueja, la artista informó “estrés traumático” y se refugió en su casa, con sus hijas y su pareja.

Desde ese momento y a lo largo de las últimas semanas, La Joaqui fue publicando fotos con cortos mensajes, “señales de vida” para quienes quieren verla nuevamente en escena y se preocupan por ella. Sin embargo, la cantante no había vuelto a explayarse sobre su situación. Hasta hace unas horas, que subió un video donde habla de su estado actual.

“Me siento mejor, estoy mejor. Estoy haciendo mucha terapia”, arranca Joaquinha Lerena de la Riva (tal es su nombre completo), mirando a cámara y con su elaborado look de siempre. “Me vino bien poder tomar este tiempo para poder descansar para poder disfrutar un poquito de estar con uno mismo, de estar con la familia, realmente me ayudó a que me sienta mucho mejor”, sigue.

Feliz de contar con una red de contención, La Joaqui se dirigió a sus fans, que no paran de demostrarle su cariño: “Les quiero agradecer a ustedes que me mandan tantos mensajitos tan lindos, extraño tocar para ustedes, ese intercambio de energía que tenemos nosotros”.

La Joaqui sigue retirada de los escenarios y se encuentra bajo tratamiento. Instagram La Joaqui.

En este sentido, la cantante de RKT dio entender que más temprano que tarde volverá a sus actividades artísticas habituales. “Estoy trabajando muchísimo en mí misma para poder darles lo mejor”, adelantó. Y añadió: “Un día más es un día menos, así que pronto nos vamos a poder ver las caras otra vez”.

Los motivos detrás del retiro de La Joaqui

Si bien en su momento se dijo que el anuncio del retiro de La Joaqui tenía que ver con estafa y traición de parte de sus managers, Delfi y Majo, dos hermanas que hasta el momento la representaban, lo cierto es que, tiempo atrás, la marplatense contó en una entrevista a La Nación que desde los 13 años padece trastorno de ansiedad.

Ese dato de la salud de la intérprete de Butakera, al parecer, escaló a ataques de pánico que sufrió hasta hace unos pocos años antes de salir a escena. Además, en diversas oportunidades La Joaqui reveló que las secuelas de haber sido víctima de violencia de género seguían manifestándose, al igual que los efectos de ciertos consumos problemáticos de sustancias.