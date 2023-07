Ángel de Brito contó cuál fue el peor momento que vivió en los Martín Fierro

No cabe duda de que la entrega de los Premios Martín Fierro es una de las noches más importantes para el medio. La fiesta de la televisión argentina reúne a las figuras más destacadas de la industria pero donde hay reunión y encuentro muchas veces también surgen los problemas. Así lo contó Ángel de Brito durante la semana, revelando cuál fue el peor momento que vivió en el evento.

Las polémicas siempre rodearon al evento de la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA) por diversos motivos, muchas veces incluso relacionados con el ego de los protagonistas al no ganar o, peor, no estar nominados en alguna categoría. De tal manera, los dimes y diretes se encuentran a la orden del día antes, durante y después de la velada.

En tal sentido, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) recordó un hecho puntual y lo relató con lujo de detalles para sus panelistas y para el público en general. “El peor momento que vi en el Martín Fierro, espantoso, fue lo de Natalia Oreiro. Fue tan espantoso que ella se quebró, dijo ‘muchas gracias’ y se fue. No pudo disfrutar su premio. Yo estaba ahí, había una mesa que la chiflaba, así que no me lo contó nadie. Era una mesa de actrices”, dijo Ángel.

Por su parte, Yanina Latorre se sumó al relato rápidamente, revelando las identidades de las actrices que supuestamente le hicieron vivir el mal momento a la famosa adorada en Rusia. “Eran Florencia Peña y Nancy Dupláa que la odiaban. No se hace eso”, dijo la angelita, contundente y aprovechó para golpear al colectivo que tanto detesta: “Después son feministas”.

Cabe recordar que el suceso al que ambos mediáticos se refieren sucedió durante la ceremonia de premios del año 2007, en el momento en que la uruguaya subió al escenario a buscar su premio como mejor actriz protagónica de comedia y recibió silbidos groseros. La información nunca fue confirmada, pero muchos especularon con que la mala onda venía de la mesa que ocupaba la protagonista de Casados con hijos.

En la entrega de los Martín Fierro 2007, muchos especularon con que los silbidos que había recibido la uruguaya al recibir su premio a mejor actriz protagónica de comedia venían de la mesa que ocupaba la protagonista de Casados con hijos. También se dijo que, al bajar del escenario, Oreiro rompió en llanto por el desplante. Y si bien ambas siempre se encargaron de desmentir el rumor, 13 años después quedó completamente demostrado que si alguna vez hubo un roce, quedó definitivamente sepultado en el pasado.

Cabe destacar que la misma Oreiro se encargó de negar estos rumores años después. “Yo no tengo ni idea porque estoy acá todo el día grabando, pero me llamó mi representante y me contó un poco todo. Le dije: 'Pero que Flor no se enganche, si no pasó nunca nada'. Está todo recontra bien. Por supuesto que sé de qué están hablando porque en su momento fue todo un escándalo, pero en ese entonces vimos que no había sucedido”, indicó la empresaria.

Como cada edición tiene su polémica, la de este año no fue la excepción. Desde el vamos, la cuestión del anfitrión fue muy debatida durante los últimos meses, ya que Marley se encuentra acusado por corrupción de menores pero la velada tuvo su máximo momento de tensión con la llegada de Jey Mammón al lugar, quien se encuentra acusado por abuso sexual. Seguramente, su presencia dará de qué hablar durante los próximos días.