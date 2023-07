Jorge Rial bancó a Angel de Brito en su pelea con América: "Lo dejaron muy..."

Jorge Rial lleva ya varios años enemistado con América TV. Si bien se puso la camiseta del canal durante casi dos décadas, en el último tiempo no sólo dejó de pertenecer a la señal sino que también es un enemigo declarado. En este contexto, la figura de C5N tuvo una fuerte defensa hacia Ángel de Brito.

¿Qué pasó? La presencia de Jey Mammón en América, con un mano a mano junto a Intrusos y teniendo notas con otros periodistas, generó una fuerte respuesta por parte del conductor de LAM, que habló de un "operativo lavandina" desde el canal para limpiar la imagen del músico.

Muchos se metieron de lleno en este conflicto, como Jorge Lanata, Marina Calabró y más, quienes repudiaron el accionar del canal y de algunos periodistas, advirtiendo que a Ángel de Brito le soltaron la mano por no querer entrevistar a Jey Mammón.

Entre aquellos que hablaron del tema estuvo Jorge Rial, que también saltó en defensa del presentador de LAM. "Quiero hablar de la interna muy fuerte que se está viviendo en América. Fue rara, muy rara", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Es difícil entender como el canal le puso la alfombra roja y se la dejó servida en la entrevista. Ahí se vio muy tibia a Florencia de la Ve y los únicos que estuvieron bien fueron Pampito y Laura Ubfal".

"Sé que Yanina Latorre criticó a Florencia y yo me sumo. No lo hizo bien. Fue extraño, fue rarísima la nota, pero hubo otra cosa que me llamó más la atención", advirtió el conductor de C5N.

Jorge Rial lleva años enemistado con América TV desde su salida.

Fue entonces cuando habló del caso de Ángel de Brito: "Lo que me pareció más raro todavía fue que dejaron en orsai a Ángel de Brito, que es tan rendidor para el canal. Acá hay un trasfondo para esta situación, y es el miedo al juicio".

"Sé que vino una orden de las autoridades, y cuando digo autoridades incluyo a Marcelo Tinelli, para que esto sea así. De Brito no hizo caso y lo dejaron muy en orsai. Me cuentan que está enojado y que hay hasta rumores de renuncia y vuelta al trece. Yo sé que está enojado, y ¿Saben qué? Tiene razón, no le pueden hacer eso", se sinceró. Jorge Rial salió a defender a Ángel de Brito en medio del conflicto con América.

Luego Jorge Rial sentenció: "Ya lo ha hecho en otras ocasiones, y me incluyo. Todo para salvarse de los juicios. Pero le aviso una cosa al canal. Se le vienen otros juicios, eh. Una tanda que arranca ahora, el 14 de julio. Es decir la semana que viene. Bueno, la semana que viene son las mediaciones".