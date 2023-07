Ángel de Brito respondió a la demanda de Jey Mammon con un duro revés

Luego de que se diera a conocer que fracasó el intento de mediación extrajudicial entre Jey Mammon y Ángel de Brito, el lider de LAM (América) dio una contundente respuesta a la demanda que el actor le cruzó.

En la emisión de su programa de espectáculos y chimentos de este miércoles, Ángel de Brito comentó sobre la mediación: "A mí me llegó la notificación y por supuesto que me presente sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir a lo largo del tiempo".

Luego, el conductor redobló filoso contra Jey Mammon: "Yo duermo tranquilo, yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia. Yo voy y habló solito sin ningún tipo de problema".

Además, sobre el requerimiento de Jey Mammon, Ángel de Brito detalló: "Él pidió una retractación y una suma de dinero, que yo no estoy autorizado a decir. Más allá de eso fui a la mediación, fui a la mediación, le di la mano, le dije que no me iba a retractar y me retiré".

Jey Mammon, en un momento en que fue interceptado por un móvil de LAM (América).

Ante la atenta mirada de las panelistas de LAM, De Brito remarcó: “No me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá personalmente, yo estoy seguro de lo que dije, me sigue haciendo ruido toda esta historia porque éramos amigos y jamás me hizo mención de un vínculo tan importante".