Entre lágrimas, Duki hizo un anuncio clave sobre su carrera

Duki se presentó este sábado en Estadio Metropolitaono del Atlético Madrid en una jornada de gloria para la plataforma Twitch, en la que el español Ibai Llanos logró llenar dicho recinto en el marco de La Velada del Año III, llegando a más de tres millones de espectadores que siguieron la transmisión por el canal del mencionado streamer. El evento logró una notable repercusión en todas las redes sociales, y se destacó por un importante anuncio de Duki.

Además de la cifra récord de personas viendo un mismo canal de Twitch, esta edición de la velada boxística contó con una buena cantidad de argentinos entre el público y también en el ring.

Más alla de la participación del streamer Coscu, también desfilaron en escena María Becerra, Nicki Nicole, Milo J y Duki. El último protagonizó un emotivo momento cuando le agradeció entre lágrimas al público, y anunció que el 8 de junio de 2024 se presentará en el legendario Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

De esta manera, Duki logra hilvanar dos hitos para su carrera, ya que durante este fin de semana confirmó un show en River Plate el próximo 2 de diciembre, situación que ha transformado al artista en tendencia en las redes sociales.

Duki se presentará en un legendario estadio madrileño. Foto: Instagram @duki.

Luego, Duki escribió desde su cuenta de Instagram: “Gracias toda mi gente de España que desde el día uno me trataron como en casa. Un sueño hecho realidad, inimaginable por “mi yo” de 17 años que empezaba a rapear en búsqueda de su misión en esta vida. No tengo palabras para describir cómo me siento. Que alguien me despierte...”.

El posteo de Duki consiguió más de 200 mil likes en una hora, y fue replicado en otras redes sociales con enfáticos comentarios de sus millones de seguidores.