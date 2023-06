Revelan cuánto cobró Morena Rial por ir al programa de Karina Mazzocco

La participación de Morena Rial en algunos ciclos de canal América se volvió una constante en esta semana. La joven visitó distintos espacios para hablar sobre su drama personal, repartiendo dardos hacia su padre y respondiéndole a su reaparecida madre biológica. En medio de este agitado tour mediático, se dio a conocer cuánto cobró la hija de Jorge Rial por su participación en el programa de Karina Mazzocco.

De hecho, Morena Rial estuvo en el piso de A la Tarde (América) tres días seguidos, y el conductor Ángel de Brito, colega y compañero de canal de Karina Mazzocco; se encargó de contar cuánto le pagaron a la joven por esas apariciones.

Invitado por el ciclo Lanata sin filtro (Radio Mitre), Ángel de Brito contó sin rodeos: "El martes fue de vuelta a lo de Mazzocco y me escribe Morena y me dice: '¿Querés que vaya de angelita esta noche?'. '¿Querés venir?', le digo. 'Mazzocco me paga 20 mil pesos para ir al programa', me dice. Conmigo olvidate porque acá no le pagamos a nadie, salvo el bolo de actores a alguno que lo pide. Y vino igual a la noche y empezó con la misma catarata que había contado a la tarde".

Morena Rial en su reciente paso por LAM. Foto: Captura TV.

La presencia de Morena Rial en el ciclo de Karina Mazzocco significó un repunte para las mediciones del envío, que quedó cerca estos días de convertirse en la propuesta más vista de canal América, coincidentemente a muy corta diferencia con el espacio que lidera Ángel de Brito.

De todas formas, el conductor de LAM se encargó de aclararle a Jorge Lanata, que lo del pago que habría recibido Morena Rial es algo que le dijo la joven, y no algo que le conste. "Me lo dijo Morena, tomalo con pinzas. Por ahí se tiró el lance para que yo le pague, esto me dijo cuando se autoinvitó al programa. Igualmente hay muchas notas que se pagan", explicó Ángel de Brito respecto a la dinámica con la que suelen manejarse algunas entrevistas en televisión.