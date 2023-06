Mirta Wons: “El mayor peligro para un actor es estar mucho tiempo cómodo en un lugar”

A sus 17 años, cuando terminó el secundario, Mirta Wons “no tenía idea de nada”. A diferencia de otros, que tenían una vocación muy marcada, ella no sabía bien qué carrera seguir y optó por formarse como maestra jardinera. “Me encantan los chicos pero eso no es suficiente para ser profesora de educación preescolar. Te tiene que gustar mucho la docencia, tener una vocación docente que yo, claramente, no tenía”, reconoce en diálogo con MDZ y admite: “Lo de teatro surgió de grande”.

Arrancó a actuar como un divertimento que, recuerda, poco a poco la fue atrapando más. Estudió de todo: teatro, teatro musical, danza, canto, clown, acrobacia. “Todo lo que se te ocurra”, dice entre risas. Cuando dejó la docencia, y antes de poner toda su energía en el teatro, trabajó como secretaria y, también, “de mil cosas más”. Asegura que así hacen la mayoría de los actores antes de ubicarse, e incluso cuando ya lo están, porque es una profesión absolutamente inestable.

“Cuando era secretaria, trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6:30 entraba a cursar otra cosa y siempre decía: ‘empiezo a ser feliz a las 6.30 y no es justo, yo quiero ser feliz más tiempo’. Ahí empecé a hacerle caso a mis deseos más profundos y me tiré a la pileta con la ayuda de muchos profesores y amigos, que hoy siguen siendo los mismos porque la lealtad es muy fuerte. Y bueno, nadé”, cuenta la actriz que en 2017 recibió el Premio Podestá por Trayectoria Honorable.

¿Y hoy es 100% feliz? “Nadie lo es. Recién acabo de pagar el monotributo y no me siento feliz. La felicidad son momentos. Hay momentos que me dan mucha felicidad, como es estar con la gente que quiero o hacer teatro. Ir a hacer Perdida Mente, me da una felicidad instantánea; el solo hecho de entrar al teatro”, responde.

Mirta Wons recibió en 2017 el Premio Podestá por Trayectoria Honorable / Foto: Gentileza prensa

Wons acaba de sumarse a esta ovacionada comedia dirigida por José María Muscari que, en mayo, regresó a calle Corrientes, en su tercera temporada, con elenco renovado. “Es una obra hermosa y me han tocado compañeras preciosas. Es un equipazo de gente que hace que pasemos momentos felices. Y la verdad, me da mucha felicidad ver a la gente cuando se ríe. Es una cosa personal, porque vos sabés que esa persona, en ese momento, está siendo feliz y a mi me emociona mucho. Saber que le provocás ese momento de felicidad a otro es doblemente felicidad y lo digo sinceramente”, expresa.

Para ella, es fundamental que existan obras de este género en la cartelera porteña, porque cree mucho en el valor de la alegría como disparador de buenos momentos y, también, como una forma de recargarse de energía. “La risa y el humor son un excelente antídoto natural contra la tristeza o contra tanta cosa que se está viviendo post pandemia, como una profunda melancolía o una época durísima en la que se ven los coletazos. Es muy liberador reírse y es muy hermoso ver reír a otro”, indica.

Perdida Mente es la segunda obra que protagoniza luego del impasse que sufrió el teatro en 2020. Su regreso a las tablas fue el año pasado con Julio César, donde también trabajó con Muscari. “La gente estaba necesitando esto de poder salir, reencontrarse. Todos deseábamos mucho llegar a la otra parte de la orilla. Y si bien han quedado muchos en el camino, y fue muy doloroso, es muy liberador ver que la gente puede salir. Ahora viene el cachetazo de lo económico pero los argentinos somos resilientes, lo atamos con alambre y seguimos. Aunque ya estamos un poco podridos de atarla con alambre, pero el humor es una excelente vía para, de alguna manera, ayudar a arreglar el mundo”, señala.

Sobre el director, detalla: “Es encantador trabajar con él. Me gusta mucho el laburo con Muscari, porque si bien está con 70 obras al mismo tiempo, está absolutamente enfocado en cada una de ellas. Está muy presente, es preciso, respetuoso y amable”. Emilia Mazer, Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Iliana Calabró y Mirta Wons en escena / Foto: Gentileza prensa

Y la actriz no está solamente encantada con él. “Tengo unas compañeras de lujo”, afirma. Arriba de las tablas la acompañan Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Iliana Calabró y Emilia Mazer. Ellas suben a escena para hablar de un tema delicado: el Alzheimer. A través del humor, las cinco hacen reflexionar al espectador sobre cómo cambia la vida de alguien que sufre de un deterioro cognitivo y, también, la de quienes lo rodean.

Si bien en este género es donde la simpática artista está como pez en el agua, no es el único. “Me siento muy cómoda en la comedia musical. Los géneros no son algo que me definan. Tal vez en la comedia pesco más el lenguaje, tengo claro el tema de los timing, de los ritmos. Eso me resulta muy natural, porque en mi vida soy así, hablo en ese idioma. Pero también me gusta hacer otro tipo de propuestas, formatos. El audiovisual, por ejemplo, me encanta. El mayor peligro para un actor es estar mucho tiempo cómodo en un lugar (risas). Está bueno a veces estar un poco incómodo”, manifiesta.

Y en búsqueda de salir de esa zona de confort, antes de terminar la charla, Wons adelanta detalles sobre un posible próximo trabajo. “Tiene que ver con el erotismo. Es un desafío. Es una zona en la que no me siento cómoda y justamente por eso, hay que apostar. Todavía no puedo contar nada, está en incubadora”, cierra riéndo.

Para agendar

Perdida Mente

De miércoles a domingo en el Multiteatro Comafi (Avenida Corrientes 1283, CABA). Entradas en Plateanet.