Luis Machín interpretó a Domingo Cavallo para Diciembre 2001: "Como actor, a la hora de componer, yo no puedo juzgar"

Este miércoles 7 de junio llegó a Star + la esperada serie Diciembre 2001. Esta propuesta cuenta cómo fueron esos tiempos de crisis económica y social en Argentina que derivó en la trágica semana de diciembre en donde Fernando de la Rúa renunció a su cargo como Presidente de la Nación.

Esta serie cuenta con un gran elenco que interpreta a distintas figuras políticas. En el papel de Fernando de la Rúa está Jean Pierre Noher, Luis Machín en el papel de Domingo Cavallo, Luis Luque (Chrystian Colombo), César Troncoso (Eduardo Duhalde), Fernán Mirás (Carlos “Chacho” Álvarez), Jorge Suárez (Adolfo Rodríguez Saa), Manuel Callau (Raúl Alfonsín), Manuel Vicente (Ramón Puerta), Alejandra Flechner (Hilda “Chiche” Duhalde), Vando Villamil (Carlos Ruckauf), Ludovico Di Santo (Antonio de la Rúa) y Sergio Prina (Héctor “El Toba” García).

Jean Pierre Noher, en el papel de Fernando de la Rúa, y Luis Machín, como Domingo Cavallo, protagonizan Diciembre 2001.

Luis Machín, uno de los personajes principales de Diciembre 2001, ya que interpreta al ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, dialogó con MDZ sobre esta serie que es furor en su primer día.

"Me pareció fascinante la posibilidad de contar esa parte de la historia, sobre todo a los jóvenes que en pocos meses van a votar y a decidir a los gobernantes para los próximos cuatro años. Es importante mostrar a qué llevan determinadas políticas que no tienen en cuenta la necesidad de la mayoría de las personas. Fue un momento donde se tocó fuertemente el bolsillo de la clase media y de la clase media trabajadora, y sobre la clase humilde ni hablar", explicó Machín sobre este personaje y el momento de la historia que narra Diciembre 2001.

Sobre este punto hizo hincapié que "es fundamental ver esta historia para no repetirla y si alguien no nos advierte un poco qué es lo que puede pasar, es muy probable que podamos volver a caer".

Luis Machín se caracterizó como Domingo Cavallo.

Mientras que con relación a interpretar a Cavallo, confesó que "yo tengo una diferencia ideológica en lo personal muy grande, pero como actor, a la hora de componer, yo no puedo juzgar. O sea, yo no puedo hacer un juicio moral de la persona que vaya a hacer, porque yo tengo que verlo como un ser humano en determinadas circunstancias con ese pensamiento. Sino no hubiera podido hacer a Hitler o a Videla y otra cantidad de personajes detestables".

Parte del elenco de Diciembre 2001.

En el juego del actor que interpreta a un personaje real está ese desafío de sumergirse un poco en otra vida. "Me resulta fascinante poder acceder y tener la apertura suficiente como para comprender a la persona en esas circunstancias: trabajando para determinados intereses. Yo en el momento no me ponía a pensar si estaba bien o mal lo que estaba haciendo porque él estaba convencido. Si vos hoy lo escuchás a Domingo Cavallo sigue estando convencido de lo que hacía", sostuvo Luis Machín.

Me gusta componer personajes, personalidades que han tenido profundas creencias. Me gustan como desafío, me gusta mostrarlos y me gusta también participar en un programa como es Diciembre 2001, que cuenta una parte de la historia argentina de la que tanto nos costó sobreponernos.

Como fue con la serie de Fito Páez o otro sinnumero de biografías, suele ser habitual que el actor pueda dialogar con el personaje a interpretar. En esta circunstancia Luis Machín contó que no pudo hablar con el ex ministro: "Me hubiera gustado aunque no sé si hubiéramos podido estar mucho, pero a mí me gusta conocer a las personas".