Fuertes rumores de un posible alejamiento de una figura clave en La Peña de Morfi

Telefe atraviesa momentos de suma preocupación luego que dos de las figuras más importantes del canal se encuentran envueltos en denuncias de abuso sexual. Primero fue Jey Mammon, conductor de La Peña de Morfi, y luego se sumó Marley.

En este particular contexto, comenzó a circular un fuerte rumor sobre la posibilidad que una de las figuras del programa culinario creado por Gerardo Rozzín abandonara el ciclo. Hablamos del chef Santiago Giorgini.

Fue el propio cocinero quien se refirió a su futuro en la pantalla de Telefe, negando rotundamente los supuestos que hablaban de un alejamiento.

"El miércoles me desperté con mensajes de productores y periodistas diciendo 'te vas de La Peña'. Me fijé y había algunos portales que decían que me iba del programa. Pero para nada, no es real", comenzó expresando Giorgini durante una entrevista en el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez).

Santiago Giorgini.

"Lo único real es que empecé a grabar un programa nuevo para Telefe, llamado El Ingrediente, referido a la cocina, con invitados y entrevistas", tal como lo había aclarado el último domingo en pleno programa cuando Jésica Cirio aprovechó para desmentir que el programa vaya a ser levantado a fin de año.

Finalmente, el famoso cocinero agregó molesto: "Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada".