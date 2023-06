Por qué Romina de Gran Hermano no está nunca con sus hijas

Los usuarios de las redes sociales no fueron de lo másc ondescendientes con la ex participante de Gran Hermano, Romina Uhrig. Durante su estadía en la casa más famosa del mundo, varios fueron los temas que la instalaron en una posición incómoda ante la audiencia.

Ya fuese por su desarrollo dentro del reality, su inclinación política o cuestiones relacionadas a la crianza de sus hijas, los seguidores se despacharon en más de una oportunidad contra la ex diputada, algo que incluso al día de hoy sigue sucediendo.

Justamente el tema más debatido entre los espectadores del programa conducido por Santiago Del Moro fue el hecho de que Romina se alejara de sus niñas durante el lapso prolongado, que duró la competencia televisiva.

A pesar de las críticas que lleva a cuestas, la “hermanita” no deja de mostrarse en sus redes sociales junto a sus tres hijas, Nina, Feli y Mia. No obstante, los seguidores revelaron el detalle llamativo que Mía, la hija mayor, brilla por su ausencia en las últimas publicaciones.

Romina junto a su hija mayor.

La foto que desató las especulaciones muestra a Romina junto a sus herederas menores, disfrutando de un helado, en una cálida escena, acompañado por la frase: “Como extrañaba estos momentos”.

Ante la ausencia que no pasó desapercibida, los seguidores no tardaron en consultar sobre las causas por las que la joven de 12 años no aparece en el posteo: “¿Y Mía?”, “¿Por qué la hija más grande no está con ella?”.

Otros fueron un poco más fuertes con los comentarios dirigidos para, quizás, una de las participantes que más dividió al público en su estadía en la casa: “Aman más a la niñera que a vos”.

La exposición que le brindó Gran Hermano a Romina Uhrig la ubicó en una situación difícil, donde parte del público no tuvo la mejor de las consideraciones hacia la ex diputada. Mientras tanto ella disfruta del tiempo con sus hijas mientras busca consolidarse en el mundo del espectáculo.