Estos fueron todos los amores de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri se encuentra felizmente en pareja con Nicolás Maccari, con quien hace poco tuvo a Vita, su primera hija. Su historial amoroso del pasado presenta relaciones extensas como la que mantuvo con Santiago Vázquez y otras fugaces como las que protagonizó con Agustín “Cachete” Sierra y Benjamín Alfonso.

Cande Ruggeri y su recuerdo de Santi Vázquez, su primer novio

La relación amorosa más duradera que tuvo Candela Ruggeri hasta el momento fue la de Santiago Vázquez. La modelo e influencer contó en una oportunidad que se conocieron en el colegio y que juntos llegaron a estar un total de 7 años. En diálogo con Nicolás Magaldi para KZO, la hija del “Cabezón” confesó que crecieron juntos y también reveló que tuvieron una relación en la que ambos eran muy celosos.

Cande Ruggeri posa junto a su novio y su hija - Fuente: Instagram Cale Ruggeri (/caleruggeri)

Todo llegó hasta que se dieron cuenta de que no podían estar más juntos. Ruggeri dijo que terminaron “medio mal”, pero que al año se juntaron a hablar y que se abrazaron y se dijeron cosas lindas. “Fue la última vez que lo vi”, reveló Cande acerca del hermano de Nicolás Vázquez, quien falleció a los 27 años víctima de un infarto agudo de miocardio.

Agustín “Cachete” Sierra, Benjamín Alfonso y más: todos los amores de Cande Ruggeri

La actriz e influencer dijo en varias oportunidades que sabía lo que era tener el corazón roto y sufrir de desamor. Una de sus relaciones fallidas más renombradas es la que tuvo con Agustín “Cachete” Sierra, aunque no se sabe si se podría hablar de noviazgo o no.

El romance fue tan breve como intenso y terminó con ambos peleados. “Con mis amigas le decimos ‘Elque’, por ‘el que me dejó’”, confesó Cande. Por su parte, el actor expresó en una ocasión que no llegaron a estar de novios y que el vínculo finalizó precisamente porque ella quería dar el siguiente paso y él no.

Tiempo más tarde, la hija del exfutbolista de la Selección Argentina volvió a vivir la misma historia, esta vez con Benjamín Alfonso. Si bien no se conocen los pormenores del caso, hay un dato que resulta más que elocuente: ella lo tiene agendado como “Voldemort”, por el villano de Harry Potter, quien también es conocido como “El que no debe ser nombrado”.

A sus 31 años, Candela Ruggeri parece haber encontrado el bienestar vincular y hace ya un tiempo que se encuentra felizmente en pareja con Nicolás Maccari. Juntos oficializaron la relación en 2019 y a comienzos de este 2023 se convirtieron en padres con la llegada de Vita.